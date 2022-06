4ever Young: l’inno alla vita e alla giovinezza della popstar napoletana Hal Quartièr | Video

Un inno alla vita e alla giovinezza “4ever Young”, il nuovo singolo di Hal Quartièr la popstar napoletana che da venerdì è in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ispirata alla celebre ballad degli anni 80, Forever Young degli Alphaville, Hal Quartièr si porta dietro questa canzone fin da bambino quando questa canzone era ascoltata in casa sua insieme a tutti i cantautori italiani e stranieri che l’hanno avvicinato alla musica tanto da determinarne il destino facendogli capire che sarebbe diventato un musicista.

Il suo flow è unita all’iconica ballad dando vita a un brano che diventa manifesto di tutta la sua musica: non sprecare la gioventù. Infatti, il testo del singolo tiene a ricordare a chiunque lo ascolti che si è sempre e ancora giovani, a qualsiasi età. Essere giovani non è rispondere ad un numero, ma saper vivere la vita in ogni suo istante. “4ever Young” nasconde la chiave nostalgica di quel periodo di gioventù da cui l’artista non vuole staccarsi, ma senza ingenuità, perché se la sua musica esorta a vivere ogni momento intensamente, allo stesso tempo spinge ad interrogarsi sul senso della morte, vissuta come un’incognita a metà tra qualcosa di dolce e qualcosa di spaventosamente ignoto. In entrambi i casi, “Comunque vada noi saremo 4ever Young”.

Una canzone nata durante il lockdown

“4ever Young” è composta durante il primo lockdown, momento in cui il giovane Alfredo Fiore (il vero nome di Hal Quartièr) è molto attivo a scrivere nuove canzoni che segnano sempre più il suo passaggio dal rap al rock.

In quel periodo di fragilità e vulnerabilità che l’intera umanità ha vissuto all’inizio dell’era Covid, Hal fa una riflessione profonda sul valore della vita e lo fa senza mai abbandonare il suo linguaggio urban che resta alla base anche del suo nuovo percorso musicale.

Una popstar di quartiere

Nato a Napoli e cresciuto nel quartiere di Bagnoli, Hal Quartièr ama definirsi una popstar di quartiere. Il suo personalissimo volto urban, non rispecchia soltanto il contesto in cui è cresciuto, ma è in continua evoluzione, influenzato da ciò che lo circonda, dalla sua continua ricerca musicale e dalle esperienze che vive ogni giorno.

La storia che Hal Quartièr sceglie di raccontare nei suoi testi è fatta di parole che ci accompagnano dentro la sua vita, nel suo quartiere, nelle sfide quotidiane, spesso difficili, che riesce a superare grazie alla passione per la musica e che lascia fluire nel singolo 4ever Young, che rappresenta anche un’importante banco di prova come musicista e compositore.