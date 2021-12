'Due Vedovi ma non troppo', intervista a Carlo Buccirosso sullo spettacolo con Biagio izzo

Dopo alcuni film girati insieme in cui la sintonia è ben collaudata, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta lavorano insieme in teatro per Due Vedovi allegri ma non troppo, lo spettacolo delle feste natalizie del Teatro Augusteo che già ha registrato diversi sold out e che sarà in scena fino al 13 gennaio 2022. Dopo i successi di Imma Tataranni 2 che ripartirà nel 2022 per Buccirosso e quelli di Tale e Quale Show per Izzo, non ultima la sua interpretazione di Vincenzo Scarpetta de I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini domani in onda su Rai1, i due attori comici uniscono le forze per portare in scena una commedia che come dichiara Buccirosso parla della “miseria e la disperazione di un uomo in un’epoca post futuristica, siamo nel 2025 un antiquario vedovo è costretto a fare delle cose pur di tentare di pagare il mutuo della propria casa. Non paga le rate da parecchio e contemporaneamente è messo alle strette da una richiesta precisa di un uomo”.

Lo spettacolo

Scritta e diretta dallo stesso Buccirosso, Due Vedovi ma non troppo è ambientato nel futuro post Covid con gli strascichi che il virus ha portato in cui oltre al dolore per le perdite c’è anche quello di sopravvivere alle difficoltà economiche. Un vero dopo guerra come sottolinea Buccirosso, dove però si affronta un altro argomento molto delicato mai affrontato negli spettacoli italiani e che Buccirosso tiene a non spoilerare. In attesa di vederlo al cinema nel nuovo film di Luca Miniero, Tutti a Bordo, in cui interpreta un singolare e arcigno capo treno, Carlo Buccirosso è preso da ogni singolare aspetto di Due Vedovi allegri ma non troppo dove interpreta Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco affetto da ansie e paure, costantemente in ricerca di affetti e certezze in una vita che sembra riservargli null'altro che sospetti di congiure e preoccupazioni di malattie, persa la sua amata moglie a causa di un virus si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta e a dover lottare contro l'ombra incombente della banca concessionaria del mutuo, che a causa dei mancati pagamenti minaccia l’esproprio del suo appartamento.

La vita di Cosimo sarebbe più vuota e monotona senza la costante allegra presenza di Salvatore interpretato da Izzo, vedovo, bizzarro custode del palazzo, che non ha mai manifestato eccessive simpatie nei confronti del povero Cannavacciuolo, inquilino del terzo piano, dove la sua giovane figliola Angelina, votata al matrimonio e alla navigazione su internet, dedica gran parte della giornata lavorativa pulendo gli appartamenti adiacenti quello di Cosimo, quello dell’orefice Tomacelli e della consorte Pupetta, vent'anni più giovane di lui. Ed è anche per fronteggiare le difficoltà economiche del momento che Cosimo ha concesso l'uso di una camera dell'appartamento a Virginia, quarantenne attrice di cinema e teatro, conosciuta per caso al supermercato, che porta una ventata di spensieratezza nel marasma generale di una casa allo sbando, che a detta di Angelina appare come un museo archeologico. Ma la vera angoscia di Cosimo, oltre l’ingombrante presenza di Salvatore, è rappresentata dai suoi vicini di casa: i coniugi Tomacelli, depositari di un drammatico segreto che da mesi contribuisce a rendere ancora più complessa la sua strenua lotta per la sopravvivenza. Riuscirà l'inquilino del quarto piano, lo scaltro dottor De Angelis, con la sua conoscenza in materia, a fare chiarezza nella tresca innescata da Cosimo e Salvatore, pur di fronteggiare le pressanti richieste dei coniugi Tomacelli? In scena con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo ci sono Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice, Floriana Monici e Roberto Giordano.

Video intervista a Carlo Buccirosso realizzata da Antonia Fiorenzano