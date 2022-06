Dopo il debutto a Vinitaly, arrivano a Napoli i vini della nuova linea de La Fortezza

Interpretare il vino è per gli appassionati e per i conoscitori di vini, ma degustarli e approcciarsi al buon vino è facile anche se non si è esperti. E’ un po' la filosofia dell’azienda vinicola La Fortezza che in sinergia con la rassegna Wine&Thecity presenta la sua nuova linea, Verso, scegliendo come location il ristorante My Seacret di Napoli.

La linea Verso è composta da due vini fermi e due spumanti. Quattro etichette premium che hanno un buon rapporto qualità prezzo dal gusto delicato e immediato che arriva anche a coloro che non sono conoscitori di enologia. Un modo per omaggiare anche il territorio del Sannio, luogo dove si trova l’azienda.

“Siamo orgogliosi di far conoscere queste nostre creazioni pensate per raccontare all’Italia e al mondo la profondità e la forza delle nostre radici. Con il nostro lavoro vogliamo esprimere la volontà di dare valore a questo territorio non solo con vini autoctoni monovitigni, ma anche con la creazione di blend e dar vita a prodotti che facciano onore alla grande tradizione vinicola del Sannio”, dichiara l’imprenditore Enzo Rillo de La Fortezza.

La degustazione

Dopo il lancio avvenuto alla manifestazione internazionale Vinitaly, la Linea Verso debutta ufficialmente in occasione della manifestazione Wine &Thecity con una degustazione condotta dal giornalista ed esperto di vini Luciano Pignataro e da Vittorio Festa, enologo dell’azienda La Fortezza.

L’aperitivo di degustazione si apre con Suarè, un vino bianco composto da Fiano, Greco e Aglianico vinificato in bianco. Di colore giallo paglierino ha sentori di frutta gialla che richiamano la pesca, il frutto della passione, l’ananas cui si aggiungono note vegetali di salvia. Si presenta ben strutturato e notevolmente corposo.

Si prosegue con Truman, un rosso dai riflessi violacei non marcati. Dal gusto morbido è composto da Aglianico, Piedirosso proveniente da un leggero passaggio in legno.

Completano la linea due spumanti metodo classico millesimato 2020: Tremièn, vino spumante di qualità bianco realizzato con uve di Fiano, Falanghina, Aglianico vinificato in bianco, caratterizzato da un gusto fresco e una buona spalla acida e Ussiè, il rosé ottenuto da uve di Fiano e Aglianico.

Video interviste realizzate da Antonia Fiorenzano a:

Luciano Pignataro - giornalista

Vittorio Festa – enologo La Fortezza.