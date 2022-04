Dalì e Hitchcock insieme a Napoli per "Spellbound: scenografia di un sogno"

Napoli accoglie Alfred Hitchcock e Salvador Dalì, due geni che si sono incontrati fondendo i loro talenti per una delle scene più iconiche della storia del cinema, il sogno di Gregory Peck in Io Ti Salverò per la mostra SPELLBOUND: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta dal 14 aprile fino al 30 settembre 2022.

Organizzata da The Dalì Universe con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra SPELLBOUND ha scelto Napoli come tappa europea per esporre un corpus di oltre cento opere originali di Dalì valorizzate dalla visione hitchcockiana. Un dialogo tra arte e cinema che diventano un’unica cosa per raccontare il sogno con i suoi elementi sublimi e surreali si allacciano alla vita come prova che tutto è possibile quando c'è creatività, perché l'arte è la capacità di sognare che solo alcuni artisti riescono a esprimere. Un’atmosfera onirica pervaderà l’intero percorso espositivo: nessuno come Dalì è mai riuscito a rappresentare così bene i contenuti dell'inconscio: il surrealismo del genio catalano porta in scena, senza filtri o censure, il flusso di coscienza dove entra in gioco anche la psicoanalisi, che poi è altra protagonista del film.

La Basilica Seicentesca di Santa Maria Maggiore, diventa la location suggella la spiritualità dell’arte che esplode in questa collaborazione che in pochi minuti fonde cinema e arte per la scenografia della scena del sogno rappresentato in ogni dettaglio anche nelle riprese e nelle luci delle inquadrature. Un sogno che si collega a quello del direttore artistico dell’iniziativa, Roberto Panté, che ha voluto portare l'immaginario creativo di Dalì e Hitchcock in Europa, principalmente a Napoli : “Secondo Hitchcock solo un visionario, un artista pervaso da paranoie critiche come Dalì, poteva essere in grado di immaginare la scenografia ideale. Da qui nasce questa opera di trenta metri, che viene esposta per la prima volta in Europa. Un’opera che rappresenta un pezzo di storia del cinema su cui i primi occhi a posarsi sono stati quelli di Dalì, di Hitchcock e di Ingrid Bergman e Gregory Peck che erano gli attori protagonisti del film che fu premiato con un Oscar per la colonna sonora e che ricevette diverse nomination”