Cercasi comparse a Napoli per i prossimi film di Marco D’Amore, Sidney Sibilla e De Sica

Si sa, Napoli è diventata un set a cielo aperto. Di settimana in settimana sono tante le produzioni cinematografiche e televisive che continuano ad approdare in città.

Manca davvero pochissimo che si apra il set di Sidney Sibilla per Mixed By Erry, lungometraggio su Enrico Frattasio, il dj di Forcella che ha segnato gli anni ‘90 con le sue cassette di contrabbando (produzione Groenlandia). C’è il ritorno alla regia di Marco D’Amore che conclusa l’esperienza di Gomorra si dedica alla preparazione del suo secondo film Napoli Magica, prodotto da MAD. Brando De Sica figlio di Christian e nipote di Vittorio è pronto per girare MIMI' -IL PRINCIPE DELLE TENEBRE (produzione Indiana e Run Film).

Già da alcuni mesi è stato battuto il ciak tra Napoli e dintorni della nuova serie "L'ULTIMO SPETTACOLO" di Monica Vullo con Francesco Arca, Antonio Milo e Arturo Muselli (produzione Palomar), mentre come ormai è noto la seconda stagione di MINA SETTEMBRE è nel pieno delle riprese sempre per la regia di Tiziana Aristarco (produzione IIF).

Per realizzare queste produzioni c’è bisogno di molte figure, tra queste ci sono le comparse.

Per tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e partecipare ai prossimi set di De Sica, D’Amore, Sibilla, Vullo e Aristarco sabato all’Edelandia si apriranno i casting per ‘Comparse’ curati da Klab4 Film, società napoletana dedita prevalentemente CASTING, sia di attori che di figurazioni.

Modalità di partecipazione del Casting

In collaborazione con numerose produzioni, Klab4 Film da alcuni anni è diventata un punto di riferimento per la selezione del cast e all’Edelandia coordinerà un casting gratuito aperto a tutte le età.

L’obiettivo del casting è quello di trovare comparse che siano residenti, esclusivamente in Campania. Non saranno fatti dei provini e non verranno realizzati dei video, a coloro che parteciperanno saranno scattate due fotografie.

Le persone saranno, innanzitutto, proposte ai registi dei progetti, poi le loro schede saranno archiviate per future produzioni.

Le comparse, solo se selezionate, saranno contattate per girare le scene e verranno retribuite dalle produzioni con la regolare paga dei generici.

Luogo e orario

Il casting per Comparse coordinato da Klab4 Film si svolgerà sabato 29 gennaio 2022 sul palco di Edenlandia dalle ore 11:15 alle 17:15. Ingresso in viale Kennedy, 76 .