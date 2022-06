Napoli si tinge di horror con Black Parthenope | Video

Un horror girato a Napoli Sotterranea per attirare un pubblico internazionale. Questo è il primo obiettivo di Black Parthenope di Alessandro Giglio che da oggi esce nelle sale cinematografiche, un film che gioca con i miti e leggende di Napoli intrecciandoli con uno dei generi che in Italia ha avuto il suo apice con Bava e Argento.

Si parte dalla leggenda del “Munaciello” che diventa la materia di un thriller in cui la tradizione si mescola alla modernità e l’amore di un custode per il sotterraneo aiuta, insieme al Munaciello, i protagonisti, rimasti intrappolati negli anfratti della città durante un sopralluogo per trasformare le cave di tufo in mega-parcheggi, a ritrovare se stessi, e nel caso in cui non ci riescano, a perdersi per sempre.

La storia

Le viscere di Napoli sono per la prima volta protagoniste di un film ed è un altro modo di mostrare la città raccontando uno dei suoi luoghi più sublimi dove la anche la storia ne alimenta la magia e l’appeal agli occhi di chi viene da fuori.

Non è un caso che al centro della storia ci sia Cécile (Jenna Thiam), giovane rampolla di una famiglia di imprenditori francesi, arriva in città per aprire i cantieri ed iniziare la costruzione di una serie di mega-parcheggi nelle cave di tufo di Antonio (Gianluca Di Gennaro), erede di una facoltosa famiglia napoletana. Scesa nelle viscere della città con i suoi collaboratori per un sopralluogo, si confronterà con l'anziano Gennaro (Giovanni Esposito), che da decenni accompagna i visitatori nelle cave, per raggiungere, attraverso un dedalo di cunicoli, i luoghi che sono testimonianza vivente della storia di Napoli, dagli antichi greci ad oggi. Lui conosce ogni meandro ed ogni segreto di quel posto sconfinato e, avversando il progetto, mette sull'avviso i "profanatori". Tra morti violente, antiche vestigia, culti e superstizioni, Cécile, imprigionata a più di cinquanta metri sottoterra e senza la possibilità di comunicare con l'esterno, compirà un viaggio per salvarsi.

Raccontare Napoli in chiave horror

Girato interamente in lingua inglese con attori parte napoletani e parte stranieri, Black Parthenope nasce da due esigenze: da una parte la necessità di trovare una storia, allo stesso tempo realistica e metaforica, per parlare del rapporto tra individuo e identità culturale, ma anche una storia che potesse arrivare ad un pubblico ampio, un cinema di genere, comprensibile in tutto il mondo.

Si racconta Napoli in una chiave inedita, realizzando un film interamente nel suo sottosuolo, tra Napoli Sotterranea e la Galleria Borbonica, impresa compiuta da pochi se non per qualche scena.

"È un film che qualunque produttore non avrebbe fatto, quindi ringrazio i produttori, Silvana Leonardi e Nicola Grispello, per aver scommesso su di noi. Spero arrivi al pubblico: raccontare un'identità culturale, un luogo, e in immagine per dargli una nuova visione” racconta il regista Alessandro Giglio in occasione della premiere del film al cinema Metropolitan “Il monaciello per me, per noi che abbiamo realizzato il film, è un guardiano, un giudice che ti legge nel profondo e sa quali sono le tue intenzioni e reagisce. Massimo Troisi diceva che non bisogna parlare sempre di pizza e mandolino, che Napoli non è solo quello. Ho cercato di fare lo stesso, di immaginare una storia che avesse un respiro internazionale, che raccontasse la città e la sua identità attraverso le sue leggende, senza banalità”.

Una produzione indipendente

Prodotto da Silvana Leonardi per la Wam e Nicola Grispello per la Volcano Pictures che distribuisce il film in associazione con Think Mgmt (Es), in collaborazione con MIBACT, Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Black Parthenope è una produzione indipendente che ha puntato sull’azzardo: creare un set di un film low budget in una location complessa e insidiosa che ha scelto di adottare la filosofia ecologista.

“E’ un film che merita, basti pensare alla complessità a cui sono andati incontro troupe, attori, regista, tutti per girare lì sotto: immaginate i trasporti, l'energia elettrica. Noi abbiamo realizzato, tra le altre cose, un green film: non abbiamo usato plastica, ogni giorno calavamo distributori d'acqua, non si poteva mangiare nelle cave e abbiamo usato soltanto energia a basso voltaggio" dichiara la produttrice Silvana Leonardi a farle da spalla è il suo partner produttivo, l’esercente cinematografico Nicola Grispello: “Questo è il mio primo film da produttore. Sono molto orgoglioso per la realizzazione del film, si tratta di un'esperienza meravigliosa e complicata. Sono sempre stato abituato a giudicare gli incassi dei film, ma in questo caso si tratta di un film che ho amato molto da subito, quando Alessandro quattro anni mi ha fatto leggere le tre pagine del soggetto”.

Per Black Parthenope Giglio ha scelto un cast da melting pot per la sua eterogeneità. Tra i protagonisti spiccano due attori napoletani: Gianluca Di Gennaro, visto in L’Oro di Scampia, Gomorra, Sabato, Domenica e Lunedì e presto in Non Ti Pago, e Giovanni Esposito, volto noto sia al cinema per aver interpretato alcune delle pellicole di Alessandro Siani e Benvenuti in Casa Esposito, sia in tv per aver preso parte in serie di successo come I Bastardi di Pizzofalcone.

Per Giovanni Esposito nonostante il set di Black Parthenope sia stato faticoso, presentando delle difficoltà logistiche, fare le riprese del film a Napoli Sotterranea è stata un’esperienza emozionante per il legame potente che si scopre di avere con la città: “Credo sia stata di una complessità inimmaginabile, ma ci ha dato anche grande energia. Girare in questo ventre ti dà un legame assurdo e prepotente con la città” rivela l’attore “Stando là sotto, senti tutto amplificato e avverti di appartenere a quel luogo, di venire da lì in qualche modo e ti è chiara la stratificazione che si è andata costruendo nei secoli. 'Black Parthenope' è un film meraviglioso che solo un pazzo come Alessandro Giglio poteva concepire. Sono felice di far parte di questo super cast e ringrazio Alessandro per avermi dato l'opportunità di sperimentare un ruolo inedito per me. Ci ho lasciato due costole lì sotto, prima o poi andrò a riprenderle!"

Video interviste realizzate da Antonia Fiorenzano a:

Giovanni Esposito – Attore

Gianluca Di Gennaro- Attore

Alessandro Giglio - regista