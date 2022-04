Al Comicon arrivano gli anni ‘80 di Bang Bang Baby | VIDEO

Nell’universo delle serie tv sta per esplodere Bang Bang Baby, una delle produzioni di punta di Prime Video che potrebbe diventare un nuovo cult da appassionare un pubblico variegato e ampio.

Prime Video insieme a The Apartment e Wildside, ha subito creduto in questo crime drama ambientato nella Milano del 1986 che tra i punti di forza ha la commistione di generi tanto da non sembrare una serie italiana. È un fluido passaggio tra il grottesco, il teen drama, la dark comedy, il realismo magico dove ci sono continui cambi di tono.

Tutto per raccontare la storia di Alice (la rivelazione Arianna Becheroni), una sedicenne timida e introversa che vive con la madre Gabriella (la sempre convincete Lucia Mascino) nella periferia del Nord Italia. Le cose cambiano quando Alice scopre che suo padre non è morto davvero. Santo (Adriano Giannini) è ancora vivo e ora lei vuole incontrarlo a tutti i costi, per riempire il vuoto che ha dentro. Per essere di nuovo felice. La strada che la conduce da lui, però, la porta a tuffarsi nel mondo oscuro e minaccioso della famiglia paterna, i Barone, potente clan della malavita organizzata milanese guidati dalla madre di Santo, la spietata Nonna Lina (Dora Romano). Per amore del padre, Alice inizia così un viaggio in un universo sconosciuto, dove regnano regole arcane e misteriose. Dove le tradizioni di una cultura lontana si mescolano a sangue e violenza. Dove la farsa va a braccetto col dramma. Dove il dialetto si sovrappone alle rassicuranti parole dei telefilm. E dove il calore della famiglia nasconde vendette, tradimenti e omicidi.

Una storia vera tra teen e crime drama

La scommessa è stata quella di mescolare il tutto individuando uno stile preciso, una estetica definita, all’interno della cultura pop degli Anni ‘80. Per quest’operazione è stato scelto il regista Michele Alhaique a cui sono state affidate le redini di Bang Bang Baby.

Un lavoro lungo iniziato qualche mese prima dell’arrivo del Covid, infatti è stata la prima grande produzione in Italia a partire dopo il lockdown. Proprio durante quei mesi di stop, Alhaique ha fatto un lungo lavoro sui copioni per capire che chiave dare allo script che spazia dal melò, alla commedia, passando per il crime e il teen drama.

“Più mi divertivo durante la lettura grazie a quei toni così diversi, più mi chiedevo come sarei riuscito poi a tramutarli in immagini e quale sarebbe stato il modo vincente per mettere in scena quella giostra di emozioni” racconta Alhaique “La chiave di svolta è arrivata attraverso il lavoro e il continuo confronto con i miei collaboratori. Ho deciso di veicolare il racconto attraverso il punto di vista di Alice. La macchina da presa si muove nello spazio seguendo il flusso emotivo di Alice, senza mai essere puramente descrittiva. In questo gioca un ruolo fondamentale la messa in scena della sua immaginazione, influenzata in maniera vorticosa dalla cultura pop degli anni ‘80. Ed è proprio questo filtro caleidoscopico a caratterizzare il racconto di formazione di Alice”.

Michele Alhaique e gli altri due registi della serie, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, hanno lavorato per armonizzare i continui cambi di registro senza che ci fossero passaggi bruschi in cui è ricostruita in ogni minimo dettaglio la Milano da bere degli anni ‘80.

Bang Bang Baby è letteralmente un tuffo in quegli anni: le luci al neon, le BigBabol, i programmi televisivi con le ballerine, le canzoni di Madonna e George Michael, i telefilm americani dell’epoca, i tormentoni alla radio, Il cubo di Rubik, l’aerobica, i sofficini e gli smarties, adesivi attaccati ovunque.

Tutti i set, sia quelli ricostruiti in teatro che le locations, hanno qualcosa di inaspettato ed inusuale. A tratti dark, degni di una horror comedy: molti sono i dettagli esagerati, la grafica è strillante, concepita per sposare una sceneggiatura innovativa ispirata a ‘L’intoccabile’ libro scritto dalla criminologa Marisa Merico, in cui racconta la sua vera storia di adolescente, tenuta dalla madre lontana dagli affari loschi della famiglia e della nonna, a capo, negli anni '80, una delle cosche più potenti della 'ndrangheta.

Il cast al Comicon

Creata da Andrea De Stefano, Bang Bang Baby ha tutti gli elementi per contribuire a rivoluzionare la serialità in Italia, conquistando anche il mercato internazionale come dimostra il successo all’anteprima mondiale nella sezione “Long Form” alla quinta edizione di Canneseries, il festival internazionale dedicato alla serialità.

Parte del merito è del cast in cui spiccano tra i protagonisti Adriano Giannini e Dora Romano, entrambi in stato di grazia. Santo Barone e sua madre Lina sono dei personaggi che potrebbero diventare iconici appena i primi cinque episodi della serie saranno visibili in streaming sulla piattaforma di Prime Video.

Il pilot della serie è stato presentato al Comicon dove il regista Michele Alhaique, Adriano Giannini e Dora Romano hanno incontrato il pubblico.

Adriano Giannini si è divertito molto nel girare questa serie, probabilmente è anche dipeso da com’è Santo, un uomo animato da tanti contrasti. In fase di realizzazione con il regista ha lavorato per rendere Santo più empatico agli occhi dello spettatore, dando quel tocco di carisma in più al personaggio. “ Santo ha il sangue da criminale e improvvisamente si trova a riorganizzare un amore per la figlia, la sua principessa; è un manipolatore, seduttivo, cerca di salvarsi, ma lo può fare solo la figlia. Mi sono divertito molto, cosa che non è detto che accada sempre. Molto è dipeso dalla qualità di com’è stata realizzata la serie. E’ una metodologia di lavoro che non sempre si trova in Italia. C’è la cura per i dettagli in cui c’è attenzione anche alle comparse, permettendo di alzare l’asticella” dichiara Giannini durante la nostra intervista al Comicon “C’è un po’ di Lynch, di Wes Anderson, dei fratelli Coen, un po’ di pulp alla Tarantino e di Nicolas Winding Refn, il regista di Drive. Ci sono cambi di tono”.

Un copione che propone personaggi sfaccettati pieni di contrasti che danno linfa vitale agli attori che hanno dato a personaggi trididimensionali. Lavorare in un progetto che ha una metodologia e un approccio poco comune in Italia ha stimolato molto un’attrice come Dora Romano che si basa sulle tecniche dell’Actor Studio. Per preparare una donna senza scrupoli come Nonna Lina che fa di tutto per scalare i vertici della ‘ndrangheta, l’attrice napoletana si è molto preparata.

“Nelle famiglie 'ndranghetiste la prima famiglia è quella criminale, poi viene quella di sangue. Si giura anche di accettare di uccidere membri della famiglia se necessario. Il mio personaggio fa l’impossibile per diventare una delle prime donne Mamma Santissima della ‘ndrangheta” spiega Dora Romano, nota per aver interpretato la maestra ne L'Amica geniale e la signora scorbutica con la pelliccia in E' stata la mano di dio di Paolo Sorrentino.

Già si spera nella seconda stagione di Bang Bang Baby che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 dal 19 maggio.