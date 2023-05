Al cinema Amore Postatomico, quando il mondo dei fumetti è antidoto contro il revenge porn (VIDEO)

Un'anteprima calorosa e affollata per il film del regista napoletano Vincenzo Caiazzo che sarà al Vittoria fino al 28 maggio per poi essere visibile in autunno sui canali Rai

Un film che denuncia il revenge porn, un reato in cui sono principalmente donne giovanissime ragazze. E’ questa la base di Amore Postatomico, film di Vincenzo Caiazzo presentato al Giffoni Film Festival e che fino al 28 maggio sarà al Cinema Vittoria per poi essere visibile in autunno sui canali Rai, che è tra i coproduttori del film.

La gogna mediatica che si palesa con il cyber bullismo con tutta la sua trasversalità per quanto riguarda l’età dei soggetti coinvolti si lega strettamente al revenge porn, definito anche ‘pornografia non consensuale’, è considerato abuso sessuale mediante immagini o filmati intimi condivisi on line o off line senza il permesso della persona interessata. La legge sul revenge porn è stata approvata con il Codice Rosso nell’agosto del 2019. In poco più di un anno per il reato di revenge porn in Italia sono state avviate 1.083 indagini.

Nel film, l'aberrazione del revenge porn subito da una giovanissima è esorcizzata e affrontata come unico modo di liberazione attraverso il mondo della fantasia, dove il fumetto è l’unica ancora per sopravvivere, perché diventa antidoto per prenderlo a muso duro.

Amore Postatomico è la storia di Titti, interpretata da Virginia Apicella, già vista accanto a Pierfrancesco Favino in Nostalgia di Mario Martone.

Tra finzione e realtà, tra presente e immaginario, le vicende della giovane Titti si mescolano a quelle di Mileva, l’eroina del fumetto che sta disegnando. Persone e personaggi si muovono nelle giornate e animano le tavole di “Amore Postatomico” cercando di arginare da una parte l’aridità dei sentimenti e dall’altra la sterilità di una terra che non dà più frutti. Su entrambi i piani si combattono guerre contro il controllo, la sopraffazione, la logica del più forte alla ricerca di una giustizia che spesso tarda ad arrivare, ma quando lo fa è pronta a rimettere tutto in discussione. Da una parte c’è Titti messa alla gogna a causa di un video hard che la riguarda caricato in rete da un ragazzo, dall’altra il suo alter-ego fumettistico Mileva che cerca di salvare l’ultima ape rimasta al mondo.

Il film, scritto da Vincenzo Caiazzo, Chiara Cepollaro e Valentina Cerasuolo, è prodotto da EWC 2001 S.r.l. in collaborazione con RAI CINEMA, tax credit MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con il contributo della Regione Campania e con il sostegno della Fondazione Film Commission Campania, viene da una affollata anteprima avvenuta al cinema Vittoria dove stati esposti i costumi di scena del film e i disegni originali di Daniele Bigliardo (illustratore della serie a fumetti Dylan Dog) che hanno ispirato le scene in cartoon che collegano il mondo di Titti con quello di Mileva.