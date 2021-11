Per i francesi di 'Le Figaro' Napoli è "il Terzo mondo d'Europa": arriva la risposta di Toni Servillo

Toni Servillo, parlando in conferenza stampa a Napoli per la presentazione in anteprima del film di Paolo Sorrentino 'È stata la mano di Dio', ha risposto al giornale francese Le Figaro che in un recente reportage ha definito Napoli "Il terzo mondo d'Europa".

"Non solo amandola profondamente, ma anche ritenendomi in debito costante nei confronti di quella è che l'eredità che ci consegna soprattutto nelle arti, fa sì che uno si augura per questa città sempre il meglio", sono state le parole di Servillo.

"Io - ha sottolineato ancora l'attore - non saprei vivere in nessun'altra parte del mondo. Amo, quindi, profondamente questo 'terzo mondo'".

Servillo ha concluso spiegando di avere "fortunatamente, tre film in sala di tre grandi autori campani, quindi mi sembra che il bilancio di questa città sia molto buono". Il riferimento è a 'Qui rido io' di Mario Martone, 'Ariaferma' di Leonardo Di Costanzo e 'È stata la mano di Dio' appunto di Sorrentino.