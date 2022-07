Concita De Gregorio e quella frase su una scuola di Napoli che ha fatto infuriare tutti Una similitudine ad opera della giornalista di Repubblica, con Mario Draghi protagonista, da più parti è stata considerata un pesante scivolone

Concita De Gregorio (Ansa)

Mario Draghi nel suo discorso alle Camere aveva “il tono di uno che, titolare di cattedra ad Harvard, è stato incaricato di una supplenza all’alberghiero di Massa Lubrense”. La frase, per quello che da più parti è stato indicato come un pesante scivolone, è della nota firma di Repubblica Concita De Gregorio.

L'accusa alla giornalista è chiara: la frase in questione tenderebbe a sminuire studenti degli istituti alberghieri, insegnanti, nonché anche la stessa Massa Lubrense. Periferia e – probabilmente – anche un po' “a Sud”.

De Gregorio si era espressa così in diretta su La7, poi ha approfondito in “Invececoncita” riprendendo la similitudine che evidentemente le era particolarmente piaciuta.

Per nulla accomodanti i commenti dall'ambiente scolastico. Anche la segretaria generale della Cisl Scuola ha scritto su Facebook: “Da queste parole insensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la scuola, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti giornalisti”.