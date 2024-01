Pozzolo "cowboy che ha trasformato Biella in Forcella": luoghi comuni su Napoli, ancora? Stavolta l'autore dell'accostamento gratuito è Massimo Giannini, sulle pagine di Repubblica

Lo schema è ben noto. Un quartiere di Napoli, la cui storia annovera naturalmente anche episodi controversi, lanciato a caso come metro di paragone negativo per una città del Nord, questa invece certamente civile ma caduta insolitamente nella barbarie napoletana/meridionale.

Di solito tocca a Scampia (e poco importa se è un decennio che si sta scrollando Gomorra di dosso), questa volta per una mera ragione di rima il premio va a Forcella.

L'autore del paragone con annesso luogo comune è Massimo Giannini, giornalista di punta noto anche per le sue apparizioni televisive, tornato a Repubblica dopo aver diretto la Stampa.

L'episodio "incriminato" invece è quello dell'onorevole di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo che, nel corso di una festa di Capodanno a Biella, pare abbia – questa almeno è l'ipotesi, lui nega – esploso per errore un colpo di pistola con un revolver e di aver ferito un altro partecipante al party. Giannini definisce Pozzolo "il cowboy per una notte che ha trasformato Biella in Forcella", facendo riferimento evidentemente a quelle esplosioni di colpi d'arma da fuoco che a volte accompagnano imprudentemente (a dir poco) i festeggiamenti per il nuovo anno. Questo a Napoli, è vero, come però in tantissimi altri luoghi.

Insomma, che a Forcella si sparino più proiettili che altrove a Capodanno (esiste una statistica in merito?) o meno, poco importa. Resta un fatto incontrovertibile: un importante giornalista italiano, forse per l'amore della rima, ha scritto qualcosa di facilissimo, una formuletta abbastanza trita e ritrita. Da un editorialista di livello ci aspetteremmo un po' di impegno in più, il luogo comune lasciamolo ai dissing sui social e ai bar.