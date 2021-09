Estate di mega yacht nel Golfo: i vip che hanno scelto Napoli

Estate da vip per il mare del Golfo di Napoli. Gli yacht, alcuni letteralmente stellari, che hanno fatto la spola nelle acque partenopee sono stati numerosi. L'ultimo a mostrarsi è stato quello della stella Nba LeBron James, che è stato con gli amici e la famiglia a largo di Capri, Positano e Amalfi. Un'imbarcazione di 50 metri extralusso che fu noleggiato in passato anche da Bono degli U2 nel corso della sua ultima vacanza italiana.

Prima del cestista si è fatto vedere anche Hamad Bin Khalifa Al Thani, l'emiro padre del Qatar. Si è diretto a Marina di Camerota con l'Um Alhoul: 72 metri di lunghezza, semplicemente enorme.

E ancora è apparso di fronte a via Caracciolo il Symphony, 101 metri addirittura. È proprietà di Bernard Arnault, miliardario francese patron di Lvmh, il secondo uomo più ricco del mondo dopo Jeff Bezos. Parliamo di un'imbarcazione che ha a bordo anche un campetto da golf, per capirci.

Ma la lista dei vip non è ancora finita. A Castellammare di Stabia si è mostrato il Moonlight II, 85 metri con 70 persone a bordo (costo 700mila euro di noleggio a settimana), ma non è chiaro chi ci fosse a bordo. A fine agosto invece i Ferragnez hanno fatto capolino tra Ischia e Capri, anche loro in yacht.

E prima ancora, a luglio, giro in barca (per modo di dire) partenopeo anche per Puff Daddy, Samuel Jackson, Jennifer Lopez e Ben Affleck. A sigillare nel Golfo il loro ritrovato amore.