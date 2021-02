Caro Pirlo, a Napoli hai perso sul campo ma soprattutto fuori

Quella di sabato al Maradona è stata una serata da dimenticare per Andrea Pirlo, sotto tutti i punti di vista. La sconfitta maturata sul campo dalla sua squadra per 1-0 contro il Napoli, ha fatto il paio per il tecnico bianconero con alcune dichiarazioni evitabili nel post partita.

Pirlo si è lasciato andare ad alcune polemiche sull’arbitraggio di Doveri, con considerazioni che hanno lasciato perplessi, se non addirittura sconcertati, in molti.

“Non abbiamo mai subìto un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. Volevo vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero state molte più polemiche, e non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Succede che contro la Juventus degli episodi vengano letti diversamente perché siamo sempre sulla bocca di tutti”, le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Sull’episodio del rigore concesso al Napoli per fallo di Chiellini su Rrahmani, l’allenatore bresciano ha poi mostrato di fare, se possibile, ancora più confusione di quella, dal punto di vista tattico, fatta dai suoi giocatori in campo contro un Napoli molto volenteroso, ma falcidiato da infortuni ed assenze, anche a partita in corso. “Se uno allarga le mani con il pallone in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore dappertutto”, ha dichiarato Pirlo. Peccato però che il pallone sia arrivato tra le mani di Szczesny solo dopo che Chiellini aveva già colpito con una manata il difensore azzurro.

Quando si tratta di episodi così solari e limpidi, sarebbe lecito attendersi da un ex Campione del Mondo, che ha incantato per anni gli appassionati con le sue giocate nel rettangolo verde, atteggiamenti e parole differenti. Forse, però, il nervosismo per avere tra le mani l’organico più forte della Serie A e non riuscire a farlo rendere al meglio, deve aver giocato un brutto scherzo all’ex centrocampista della Nazionale.