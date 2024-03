I 'must' della moda

Guanti! Sono una delle tendenze più forti della Primavera Estate 2024 e del prossimo autunno inverno. Che sia un ritorno alla femminilità o una trovata di styling i guanti all'avambraccio, sono un must: in materiali impalpabili come l'organza e il cashmere, trasparenti ma colorati, eterei da Luisa Beccaria, lucidissimi in vinile nero al gomito da Anteprima, lunghissimi e piumati da Chiara Boni, azzurro cielo da Feben, bordeaux e grigio perla da Ermanno Scervino, blu elettrico da Marilyng. Versace e Vivetta non hanno dubbi: i guanti di pelle si impreziosiscono con anelli luminosi per mani preziose. Quasi accessorio doc quelli sartoriali Omega, oltre 100 anni di tradizione nel cuore del quartiere La Sanità, un’eccellenza made in Naples. Li fanno per il pret -à-porter milanese e per le griffe francesi. Tanto di cappello. Da Sherlock Holmes a Indiana Jones, passando per Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi e il Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, bastano un berretto, un basco o un baseball cap per dare carattere al look più semplice. Mai senza nel 2024, dalla primavera estate all'autunno inverno. Da osare: se non gli immensi cappelli napoleonici di Chiara Boni, resi ancora più scenografici da piume e perle, quelli militareschi di Prada sdrammatizzati dalla leggerezza delle piume e delle stoffe colorate a contrasto. O la versione pillbox di Emporio Armani L’abito bustier di Ermanno Scervino. Quasi un’armatura. Ma da lì arriviamo alla corsetteria: reggiseni in double di lana che si portano abbinati a gonne longuette con lavorazioni ad intarsio, ad abiti midi color nude a vestiti da sera in organza. Un’idea glam e sexy.

La borsa Wirebag di Anteprima. Creata dalla stilista Izumi Ogino, nata dall’incontro di un materiale innovativo con la tradizione artigianale è già cult. Ma stavolta è declinata in mille versioni viste in passerella con la collezione autunno inverno, punk, audace e glamour. Stesso materiale scintillante anche per l’abito e la giacca. Geniale. Il braccialetto per la borsa. Le it bag più famose di Prada (il modello Cleo ma anche il Galleria) possono essere appese al polso, grazie al largo bracciale in pelle. Comode, a patto di non appesantirle (rischio tendinite, altrimenti). Accessorio furbissimo come la tracolla di Dior. Lo rifaranno tutti. Il ferma-camicia. Sembra un gioiello ma è di più. Genny e Giada puntano su un nuovo oggetto del desiderio, bijoux ma iperfunzionale per fermare la camicia sotto la giacca. Si tratta del bracciale, uno in argento con fiore e l'altro in pelle con una lucky stone, da fissare sopra l'abito nella zona del polso. Dettaglio molto cool. Il calzettone. Torna protagonista associato a scarpe tra il ladylike e il baby style. Per Elisabetta Franchi si porta con logo stile college, nei modelli slingback e stringate punk, mentre Luisa Spagnoli lo propone accostato a mary jane basse. Ma fate voi. Ne avrete sicuramente un paio dentro un cassetto…. Fiore è un evergreen. Stampato sugli abiti da sera di Emporio Armani. Mentre Loro Piana festeggia il suo centenario offrendo alle signore che sciamano per via Montenapoleone un bouquet di fiori. Il Foulard bandeau. Ecco il dettaglio di styling visto in tutti i 55 look di Gucci, amore a prima vista: un foulard bandeau trattenuto da un chocker. Da provare subito, anche non Gucci. È semplice, in fondo. Alternativa un po’ fetish, la cintura-chocker di Cult. Fa un po’ collare, un po’ Cinquanta sfumature di grigio, un po’ cultura punk. Ammiccante. Spezziamo le catene.

Quelle di Gianluca Capannolo sono da indossare come miniabito o collana. Leggerissime, Ricavate da plastica riciclate dalle bottiglie. Per essere chic ed eco. La tecnologia che fa moda. Esecuzione dal vivo della "chain crochet" di De Couture che intreccia ad uncinetto maglia di catena in alluminio e rame con cordoncino cerato di cotone usato per le selle. Cuffietta. Si ispira a quella del neonato. Ma Anteprima la impreziosisce con ricami e strass. Da indossare insieme all’occhialone ad ali di farfalla che sarebbe piaciuto tanto all’estrosa Peggy Guggenheim. Insciallia(h)moci. Con scialloni e mantelleHusky brand british/country galvanizzato da Saverio e Alessandra Moschillo. Scozzesi, geometrici, sfrangiati e con tasconi. She is so Lovely. Pellicce sì ma a condizione che siano ecologiche come quelle di Alabama Muse, che fa sfilare la Jane Birkin del terzo millennio in tailleur simil Chanel con mini a portafoglio in soffice simil marmotta rosa.