Milano Men Fashion Week un po’ fiacca, ci pensa Gianluigi Lembo con Anema e’ Core a elettrizzarla. Simm e Napule paisà E festeggia i 40 anni del brand napoletano Isaia

Siamo i migliori. Anche in trasferta milanese. E si chiude in bellezza la settimana della moda che giusto per fare bella figura con i cugini francesi si ostinano a chiamare Fashion Week, in realtà è stata compressa in 3 giorni e mezzo. Noi da Parigi dobbiamo imparare a fare sistema, proteggere il nostro Made in Italy e non svendergli pezzi dei nostri brand. Dunque chapexu a chi resiste alle sirene allettanti di vendere a fondi d’investimento. Cosi’ fan (quasi) tutti… e Krizia e Gianfranco Ferrè, tanto per fare due nomi fra i big, sono stati cannibalizzati e scomparsi dal mercato. Isaia, il brand sartoriale chic made in sud, presenta la sua collezione all’insegna della rinascita, creatività e, come da tradizione, alla superstizione: nella suggestiva location, il Gattopardo, le mura della chiesa sconsacrata, erano tinte di rosso mentre migliaia di corni, cornetti e amuleti porta fortuna erano appesi alle pareti. Il loro Brand Ambassador, è Gianluigi Lembo, ugola d’oro e fisico da modello, che con la band Anema e’ Core in trasferta da Capri, hanno infervorato il parterre internazionale. T-shirt personalizzate con la scritta: If lost, please return to Anema e Core.

La band si è esibita in una carrellata di successi della migliore tradizione partenopea trasferendo per una notte le atmosfere e le note direttamente dall’isola azzurra a Milano. 2024, aperti i festeggiamenti, sono 40 anni di Anema e ‘Core. Una geniale intuizione dello storico chansonnier Guido Lembo, un’eredità portata avanti con successo dal figlio Gianluigi. Che voleva fare l’avvocato. Meglio una toga in meno e una voce in piu’. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato…