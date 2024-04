Design Week scalda i motori… E quando si inserisce la moda i risultati sono sorprendenti

Milano dal 14 al 21 aprile si trasforma in un palcoscenico mondiale di stili e ispirazioni, tecnologia e sostenibilità. Ecco le piu’ di tendenza.

Echi dal mondo di Giorgio Armani

Aprono le porte di Palazzo Orsini di via Borgonuovo, sede storica della griffe, per continuare il dialogo diretto con la città, Dopo il successo dello scorso anno, la nuova collezione Armani/Casa, intitolata Echi dal Mondo e ispirata ad atmosfere, colori e forme raccolti dal designer nel corso dei suoi viaggi o incontrati durante le sue ricerche, verrà nuovamente presentata a palazzo, in ambienti ancora mai svelati al pubblico del design.

Prada Frames

E' il ritorno di un simposio multidisciplinare per approfondire la relazione tra ambiente naturale e design. E’ il Museo Bagatti Valsecchi il luogo della riflessione sull’ambiente privato, inteso come cornice di riferimento all’interno della quale affrontare le sfide della contemporaneità. Being Home è l'ultimo capitolo di Prada Frames, progetto nato nel 2022. Curato dallo studio di design e ricerca Formafantasma - con il contributo di Paola Antonelli, Brigitte Baptiste, Kate Crawford, Jack Halberstam, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Anna Puigjaner, Alice Rawsthorn, Isabella Rossellini e Françoise Vergès - sarà una sorta di “banchetto culturale” per esplorare i significati più profondi dello spazio abitativo e della casa come concetto attraverso un ricco programma di incontri. Prada Frames Being Home è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, previa registrazione su prada.com a partire dal 9 aprile.

Moncler, An Invitation To Dream

La Stazione Centrale di Milano, punto nevralgico di tutto ciò che la città rivela e custodisce, si trasformerà in una sorta di paesaggio illusorio animato da immagini e citazioni, dove saranno testi e ritratti a sovrastare il rumore della stazione come potenti invocazioni silenziose. Non un'opera d'arte da contemplare ma instaurando un dialogo che possa durare anche dopo il fischio che precede la partenza dai binari. Sarà una delle più grandi gallerie aperte al pubblico la cornice della mostra An Invitation To Dream, curata da Jefferson Hack, filmata e fotografata da Jack Davison. "I sogni hanno accompagnato me e Moncler fin dal primo giorno: non abbiamo mai smesso di sognare, di essere fonte di ispirazione e al tempo stesso di lasciarci ispirare dagli altri" ha dichiarato Remo Ruffini, Presidente e CEO di Moncler.

Bottega Veneta On The Rocks

A Palazzo San Fedele, casa milanese di Bottega Veneta On The Rocks sarà un'installazione immersiva che darà forma al secondo capitolo di un percorso narrativo iniziato co In collaborazione con Cassina e la Fondazione Le Corbusier, sarà un omaggio al genio visionario di un architetto che nel passato ha scritto il futuro.

Loewe Lamps

a Palazzo Citterio in via Brera 12, presenterà una collezione esclusiva di 24 lampade create su commissione da artisti di fama internazionale, da sempre profondamente legati alla Maison. La luce diventa strumento per osservare il mondo da punti di vista diversi, e le lampade da terra, da tavolo o a sospensione saranno viaggi nell'estro di chi le ha create.

Balenciaga Art In Stores

Sarà la boutique di via Monte Napoleone, la cornice dell'ultimo capitolo del progetto Balenciaga Art In Stores. Trasformata in una galleria d'arte ripensata con 8 opere della serie Timeless Symbols di Andrew J. Greene. Su candelieri di acciaio inossidabile, un motore nascosto fa ruotare lentamente ogni pezzo imitando la gestualità della vendita. Uno specchio portatile, un cocktail di gamberi, una rosa rossa, un mappamondo, una tazza, la scarpa clutch o le Chips Bag: non sono ciò che sembrano e portano lo spettatore a mettere in discussione il proprio punto di vista.

Gucci Design Ancora

Gucci Design Ancora è o nato dall'idea di Sabato De Sarno di definire il concetto di iconicità nell'intersezione tra moda e design. nel flagship store di via Monte Napoleone ci sarà l'esposizione di cinque pezzi emblema dell'italianità e della milanesità, edizioni speciali che saranno in vendita sul sito web del marchio: Le Mura di Mario Bellini per Tacchini, il Clessidra rug, Portaluppi Pattern Project di cc-tapis, lo Storet di Nanda Vigo per Acerbis, gli Opachi di Tobia Scarpa per Venini e infine la Parola di Gae Aulenti e Piero Castiglioni per FontanaArte.

Versace Home If These Walls Could Talk

Versace apre le porte di casa in via del Gesù 12, la sede di un'esperienza audio-immersiva per vivere la dimensione sonora che ne ha scritto la storia. Versace Home: If These Walls Could Talk sarà aperta al pubblico - previa registrazione - per un viaggio sensoriale attraverso ciò che la Maison rappresenta. Cosa accade dopo una sfilata o prima di un servizio fotografico? E se i muri potessero parlare, cosa direbbero?

Born In Oasi Zegna

Milano si trasformerà nell'Oasi Zegna - riserva naturale che si estende per 100 km² nella cornice delle Alpi Biellesi, in Piemonte, nata grazie al programma di riforestazione attorno al Lanificio di Ermenegildo Zegna. Dall'installazione di un'edicola in via dei Giardini a quella in Piazza Duomo (dove il marchio fra l'altro ha curato la riprogettazione delle aiuole) al Rizzoli Store nella Galleria Vittorio Emanuele II fino alla boutique in via Monte Napoleone 27/E. Born In Oasi Zegna nè il titolo di un'esibizione che ne racconta la storia nell'Headquarter Zegna (via Savona, 56A), per l'occasione aperto al pubblico. Ma è soprattutto : l'importanza e l'urgenza del rispetto per la terra e la natura, così come degli spazi verdi urbani per avvicinare le persone agli ecosistemi naturali e alla tutela della biodiversità e della responsabilità sociale.

Dolce&Gabbana Casa

Gen D Vol. 2 è l'appuntamento con Dolce&Gabbana per scoprire i giovani talenti che scriveranno il domani del design e dell'arredamento. In via Broggi 19 saranno esposte le opere di Byungsub Kim, Ella Bulley, Hannah Lim, Jie Wu, Laurids Gallée, Daniel Valero, Mingyu Xu, Riccardo Cenedella, Thabisa Mjo e il duo Touche-Touche, selezionate dalla curatrice Federica Sala. Oltre a presentare le novità della linea Casa realizzate in partnership con Luxury Living Group, la collezione Dreaming e il tema Verde Maiolica, Dolce&Gabbana ha creato uno spazio per undici creativi provenienti da tutto il mondo.

Loro Piana Interiors, A Tribute To Cini Boeri

Quello di Loro Piana Interiors è un omaggio alla genialità di un'artista visionaria. A Tribute To Cini Boeri, nel Cortile della Seta, in via della Moscova sarà un’installazione disegnata con la collaborazione dell’Archivio Cini Boeri dedicata agli arredi arflex, presentati con i tessuti del marchio.

Anteprima e Kei Takemura “Playing Cards

La Boutique Anteprima di Milano, in Corso Como 9, ospiterà lunedì 15 aprile alle ore 17.00, la live performance di pittura dell'artista contemporanea Kei Takemura su una speciale carta da parati, creata in esclusiva da Inkiostro Bianco, azienda italiana che reinterpreta il concetto di design d'interni creando carte da parati, tappezzerie, tessuti e arredi.

Una partnership innovativa nata dall’incontro tra l’artista giapponese e Izumi Ogino, creative director di ANTEPRIMA, e ispirata dall’iconica opera di Kei Takemura “Playing Cards - Memories and stories overlaid on playing cards”, un’artwork che prende ispirazione dalla millenaria tradizione delle carte da gioco, dove i 4 semi delle carte, vengono interpretati come simboli della società e dell'energia umana. La carta della Regina, ad esempio, simboleggia "l'empowerment delle donne", e il concetto fondamentale di amore.

Nap Atelier for Martino Midali

Stripes. Rayures. Righe. Tanti nomi diversi per un unico elemento grafico, poliedrico ed essenziale, capace di unire il mondo del design e quello della moda all’insegna di un iconico senso di movimento e di fluidità che diventa stile. Quello riconoscibile di Martino Midali, che ha fatto sua l’essenza primaria della riga rendendola un elemento imprescindibile della sua iconografia, accanto a quello di Nap Atelier. Il dialogo tra i due codici estetici ha dato vita a Copyright Riga, un’installazione ospitata nelle vetrine della boutique di Martino Midali in via Mercato 6.

D.A.T.E.

D.A.T.E. Store, Via Ponte Vetero 11. un'opera unica, creata appositamente in occasione della Design Week meneghina. Si tratta di un'installazione straordinaria, realizzata dai maestri artigiani della Galleria di Montelupo Fiorentino, intitolata "LA CONOSCENZA DEGLI OPPOSTI”, che rappresenta un connubio di tecniche opposte di lavorazione della ceramica, incarnando il concetto di conoscenza attraverso la sintesi degli opposti.

ASCARI:

solo su appuntamento Belvedere Palazzo Lombardia.

Le illustrazioni firmate da Jacopo Ascari dedicate alle eccellenze delle province lombarde saranno protagoniste dell’esposizione presso il Belvedere di Palazzo Lombardia in Piazza Città di Lombardia.

FontanaArte Meets Baldinini in Lightworks. Inside an authentic Italian journey

Baldinini e FontanaArte presentano la loro speciale collaborazione in occasione della Design Week 2024. Saranno le vetrine della boutique Baldinini di Via Della Spiga 26 a farsi cornice per ospitare una selezione di lampade Bilia, in versione mini e media.

Momonì Loves Zafferano

Una mise en place iconica. Una nuova idea di convivialità tradotta in pezzi unici in cui si incontrano la grazia sofisticata di Momonì e la creatività originale di Zafferano. Per l’appuntamento milanese verrà allestita una tavola all’interno della boutique Momonì di Corso Como 3 e nello store di Zafferano, dove spiccherà l’iconica Poldina, la lampada portatile e ricaricabile, proposta in differenti misure e con il paralume customizzato da una “cover” in metallo, stampata con i pattern identitari del brand Momonì e dei piatti anch’essi con le stampe di collezione del brand.

PIRAMIDE ALL’EVEREST

Lombardia Square ospiterà la Piramide all’Everest, un’installazione unica di 17x17x11m, prodotta interamente in Lombardia, che sarà aperta al pubblico prima di essere trasferita in Nepal, a rivestire il Laboratorio Osservatorio Piramide, portando il logo della Regione a 5.050m sul tetto del Mondo.

Saint Laurent Rive Droite - Gio Ponti - Villa Planchart

Saranno i Chiostri di San Simpliciano - in Piazza San Simpliciano - la scenografia dell'esposizione curata da Anthony Vaccarello in collaborazione con Ginori 1735, ha rieditato 12 piatti originali della collezione Villa Planchart Segnaposto disegnata da Gio Ponti nel 1957, che comprende una serie di porcellane da tavola decorate con gli stessi motivi della villa .

SUNNEI x cc-tapis - THE PROCESS

Palazzina Sunnei - via Privata Pietro Cironi 15 - diventa casa di cc-tapis. Una retrospettiva multisensoriale attraverso tutti i passi di una collaborazione che ha portato ai 72 metri quadrati di tessuto a righe colorate che tappezzano il pavimento della sfilata. Nessuno lo sapeva, ma l'alchimia creativa non si è esaurita con un solo tappeto gigante.

Antonio Marras, Il Mare Dove Non Si Tocca

NonostanteMarras non è solo un concept store pensato come evoluzione sensoriale dello shopping tradizionale, ma è il posto in cui osservare l’inquietudine e di Antonio Marras da prospettive inedite. In via Cola di Rienzo 8. Oltre alle ceramiche reali, tra lampade e camicie ricamate a mano, saranno presentati sedie, divani e tavoli nati dalla collaborazione con Nodo Italia. La forza estetica del blu guiderà la narrazione: a caratterizzare l'esposizione nel seminterrato dello showroom, la simulazione adi un labirinto di porte vetrate . Si guarda attraverso il vetro per leggere il passato e rivivere ricordi. La gente di mare “bacia, lascia una promessa, se ne va e mai più torna”, ma le emozioni restano.

Thom Browne by Frette

La collezione Thom Browne by Frette sarà presentata a Palazzina Appiani - in viale Giorgio Byron 2 .Specchio della passione del designer per i tessuti tradizionali e le tecniche artigianali, amplia la linea casa del marchio con biancheria da letto, da bagno, accappatoi e non solo, trasformando qualità e ricercatezza in dettagli di stile da vivere.

Double J Solar

L'appuntamento con La Double J è a Palazzo Belgioioso, in Piazza Belgioioso 2. Sarà un'installazione ispirata al sistema solare realizzata da Max Siedentopf il quadro della nuova collezione homewear Solar, ispirata da un viaggio di ricerca in Andalusia. Evoca l'energia del Mediterraneo a Primavera, celebra la stagione della rinascita e la potenza primordiale del sole, per far sì che la gioia sia un continuo motore di connessioni. Con la preziosità artigianale come costante.