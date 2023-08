Emilia Clarke, 28.1 milioni di follower, star cinematografica di livello planetario, è in vacanza in Campania. La 36enne britannica diventata famosa per aver interpretato la "Regina dei Draghi" Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade, ha esaltato con un post social i luoghi che la stanno ospitando.

"'MAMMA MIA! ITALIA!' - ha scritto - Avrai sempre il mio cuore, le mie estati, i miei mal di mare. Prendete le persone che amate, mettetele su una nave e poi a bordo piscina, metteteci accanto cibo italiano e prosecco e 'a presto!', eccovi il massimo del relax".

E in effetti la sua foto con i faraglioni da sfondo sembra davvero uno spot per la Regione e per l'intero Paese.