Vulpis (Sport Economy): "Vi spiego perché l'operazione Osimhen è vantaggiosa"

Marcel Vulpis, direttore dell'agenzia di stampa Sport Economy, è ospite del blog Contrattacco per spiegare i retroscena finanziari dell'operazione che ha portato Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio. Costato 80 milioni complessivi, il Napoli lo pagherà in 5 anni. Parte dei soldi, circa 20 milioni, verranno dalle contropartite, mentre altri 10 da bonus non scontati. Ma è la spalmatura in 5 annualità a rendere tutta l'operazione sostenibile per le casse del club.