San Ferdinando Lungomare chiuso e otto blindati per Vannacci: perché? Era necessario un tale spiegamento per la presentazione del libro di un personaggio sospeso dall'esercito e senza alcun ruolo istituzionale?

Il Lungomare di Napoli blindato per la presenza di Roberto Vannacci

Nella giornata che ha visto protagonista Roberto Vannacci a Napoli quello che ha maggiormente sorpreso, forse, non sono tanto le idee nostalgiche del generale sospeso ma, piuttosto, l'enorme spiegamento di forze messo in campo da Questura e Prefettura.

Nel dettaglio, il lungomare di Napoli è stato chiuso a doppia mandata all'altezza di via Nazario Sauro, sia verso Santa Lucia che verso Posillipo. Una zona rossa di insolita grandezza, la cui inviolabilità è stata garantita da otto blindati, sette della polizia e uno dei carabinieri, e decine di uomini in assetto antisommossa. Una scelta che sarebbe stata dettata da motivi di ordine pubblico. Eppure, gli appena cinquanta manifestanti che hanno sfidato il divieto di corteo, per quanto energici, non potrebbero mai giustificare un Lungomare blindato.

Anche perché l'uomo che lo spiegamento di forze avrebbe dovuto tutelare non ha alcun ruolo istituzionale. L'esercito lo ha sospeso dopo l'uscita del suo controverso libro, in cui esprime, tra le altre cose, valutazioni sulla purezza della razza italica e sulla diversità degli omosessuali. Vannacci è un semplice candidato di un partito, la Lega, alle elezioni europee. Per giunta, era a Napoli per una sua iniziativa personale: la presentazione di un libro.

Un candidato neanche troppo amato, visto che buona parte del centro-destra ha preso le distanze dal suo pensiero e dalla sua candidatura.

Un candidato voluto dal leader leghista Matteo Salvini. A pensar male, potrebbe anche venire il dubbio che dal Viminale il ministro Matteo Piantedosi, anch'egli leghista, abbia alzato il telefono e chiesto alle autorità locali che nessuno desse fastidio alla presentazione.

Di certo viene difficile immaginare che simile trattamento venga riservato ad altri candidati. Neanche Salvini in versione vice-premier ai tempi del Governo Conte 1 è stato scortato con otto blindati delle forze dell'ordine.

Viene da chiedersi, a questo punto, quale sarebbe lo spiegamento se un giorno dovesse decidere di far capolino in città Giorgia Meloni, che in due anni di premierato non è mai stata sfiorata dall'idea (è stata a Caivano).

Domande che andrebbero fatte al prefetto Michele Di Bari e al questore Maurizio Agricola, giusto per capire le motivazioni per cui vengono spesi così tanti soldi pubblici per un Vannacci qualsiasi.