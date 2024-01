Morti e feriti di Capodanno riportano Napoli negli anni bui L'ultimo morto in Campania per i festeggiamenti risaliva al 2013, a Napoli addirittura al 2012. I feriti sono 40, +166 per cento rispetto al 2023

Speravamo che Napoli fosse riuscita a scrollarsi quella tendenza al tribalismo che trovava a Capodanno la sua massima espressione. Il Capodanno 2024, invece, ci riporta con i piedi per terra e ci racconta di una città ancora schiava di dinamiche che nulla hanno a che vedere con la festa e con il rispetto del vivere. Secondo l'agenzia Agi sono 40 i feriti tra botti e colpi di pistola vaganti. Uno di questi proiettili ha colpito Concetta Russo, 55enne di Afragola, morta poche ore dopo. A sparare sarebbe stato il nipote. E' solo una casualità se il bilancio delle vittime non è stato peggiore. Un'altra donna, infatti, è stata ferita a Forcella e ha rischiato di morire.

Era dal 2013 che la Campania non faceva registrare morti per i festeggiamenti della prima notte dell'anno nuovo. In quell'occasione ci furono due decessi, un 51enne nel Casertano e un imprenditore dell'Avellinese. Se, però, ci riferiamo solo a Napoli e provincia, l'ultimo episodio mortale è del 2012: un 39enne morì a Casandrino, anche in quel caso per un colpo di pistola esploso per far festa.

I dati degli ultimi anni ci avevano fatto illudere che i feriti da botti e pistolettate fossero ormai un fatto marginale. Eravamo convinti di essere usciti migliori dal periodo del Covid. Nel 2021 i feriti furono soltanto 8 (ma c'erano le restrizioni), nel 2022 furono 9, nel 2023 si arrivò a 15. E se è vero che le persone colpite sono aumentate in tutta Italia, facendo registrare un +52 per cento, la crescita dei feriti tra Napoli e provincia è senza precedenti: +166 per cento rispetto a 12 mesi fa (da 15 a 40). Siamo tornati ai livelli pre-Covid: 50 nel 2014, 46 nel 2015, 30 nel 2016, 46 nel 2017, 35 nel 2018, 37 nel 2019, 48 nel 2020.

Quello che non entra nelle statistiche è il nuovo fenomeno social: sparare dal balcone di casa e pubblicare il video su TikTok. Sono decine, forse centinaia, i video diventati virali sui social network di persone che hanno celebrato il nuovo anno sparando. Pensare che, nel 2024, in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si appresta a divenire senziente, ci siano persone che ritengono questa pratica divertente, per non parlare di chi getta elettrodomestici dal balcone, rende questo territorio, per certi versi, più vicino ad alcuni sobborghi sudamericani che a realtà europee. E' difficile etichettare tutto ciò con la semplice idiozia, il rischio è di essere di fronte a un'involuzione socio-culturale.

Forse non è un caso che questa recrudescenza arrivi al termine di un anno in cui due giovani, Francesco Pio Maimone e Giovanbattista Cutolo, hanno perso la vita perché colpiti da colpi di pistola esplosi da coetanei. Un anno, il 2023, in cui i ragazzi armati sono tornati in cima alle emergenze della città, talvolta più della criminalità organizzata. Urlare ad alta voce che Napoli vive una rinascita culturale non copre il rumore degli spari. Urlare che Napoli cresce, che Napoli è bella, che i turisti sono tanti, non elimina i problemi. Napoli vive una nuova stagione di violenza che non sempre è raccontata dai numeri, una stagione che non è iniziata a capodanno, ma molto tempo prima.