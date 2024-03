Jorit con Putin ha perso il contatto con la realtà e si paragona ai capi di Governo Dopo il selfie chiesto al leader russo per mostrare "la sua umanità", l'artista è stato travolto dalle polemiche. Alle quali ha risposto alzando un altro polverone

Jorit e Putin a Sochi

Da 48 ore lo street artist Jorit sta facendo parlare di lui per la richiesta di un selfie a Vladimir Putin a Sochi, in occasione della presentazione di un suo murale che ritrae Ornella Muti. "Voglio mostrare alla propaganda occidentale che sei un essere umano come tutti noi" ha aggiunto l'artista rivolgendosi al leader russo. Un comportamento che ha attirato un'ondata di critiche.

Polemiche alle quali, Jorit ha risposto rincarando la dose. "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin - ha scritto in una storia su Instagram - E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)".

Parole che portano a chiedersi se Jorit sia ancora in pieno contatto con la realtà. Per quanto possano essere discutibili e criticabili, i comportamenti di Giorgia Meloni sono quelli di un capo di Governo. In quanto tale, è ovvio che la premier italiana incontri suoi omologhi. Mentre, al momento, non ci risulta che Jorit rappresenti un paese o un'organizzazione internazionale che lo 'obblighi' a incontrare leader stranieri. Inoltre, le foto e i 'baci' cui si fa riferimento sono avvenuti a margine di incontri istituzionali. Non risulta, infatti, che qualche premier si sia alzato dalla platea durante un incontro internazionale per chiedere un bacino e uno scatto con Biden o Netanyahu. E' complicato, quindi, comprendere a che titolo Jorit si paragoni alla Meloni a meno che non si voglia dare per scontato un ego smisurato.

Chi ha provato a difendere il writer in queste ore ha tirato in ballo la libertà di espressione, in particolare per un artista. Libertà sacrosanta. Ma per spiegare al mondo che anche l'Occidente ha le sue colpe e che Biden, Zelensky e soci non sono dei santi (e nessuno crede che lo siano) non era necessario un chiaro endorsement per una personalità, quella di Putin, da 25 anni a capo di un Paese in cui non c'è libertà di stampa, non c'è libertà di manifestare e dove avversari politici e giornalisti non allineati muoiono sempre in modalità bizzarre e misteriore.

Per fare un esempio del recente passato, quando più di 20 anni fa Usa e Gran Bretagna lavorarono per l'invasione in Iraq nessuno ha creduto per un solo istante che Bush e Blair, rispettivamente a capo dei due Paesi, stessero intervenendo con scopi umanitari. Un sospetto diventato realtà quando si è scoperto che la presenza di armi di distruzione di massa in territorio iracheno era una balla colossale. Ma non per questo motivo, avremmo chiesto un selfie a Saddam. Oppure, per tornare ai giorni nostri, si può essere solidali al popolo palestinese e manifestare per esso senza necessariamente provare il desiderio di andare a fare le faccende domestiche a casa dei capi di Hamas.

Jorit parla di propaganda occidentale. E quella dell'occidente è sicuramente una propaganda perché in tempi di guerra lo è ogni forma di comunicazione. E' altrettanto certo che in questa comunicazione ci sono molte zone d'ombra. Anche quella degli alleati contro Hitler nella Seconda Guerra Mondiale era propaganda. Però, l'artista napoletano non fa riferimento alcuno alla propaganda di Putin, alla volontà di ripristinare "l'impero sovietico" e a quella di eliminare ogni forma di dissenso interno.

Nella seconda parte della sua storia social scrive: "Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?...I politici occidentali devono riprendere i contatti diplomatici". Parole che suonano come una giustificazione tardiva e che Jorit avrebbe potuto pronunciare davanti al leader russo, senza chiedergli un selfie, come il più sfegatato dei fan.