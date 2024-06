Porto Chiude un altro negozio storico. Ora Manfredi ci dica che Napoli vuole Tattoo Records è un'attività quarantennale del centro storico. Nei prossimi mesi lascerà piazzetta Nilo. E' solo l'ultima vittima della turistificazione selvaggia della città

Enzo Pone e i suoi collaboratori nel negozio di dischi Tattoo Records

E' accaduto di nuovo. Un altro negozio storico del centro di Napoli chiuderà i battenti nei prossimi mesi. Si tratta di Tattoo Records, un negozio che vende e acquista dischi da oltre 40 anni in piazzetta Nilo. La notizia è stata data dal titolare, Enzo Pone, attraverso il profilo Facebook del negozio. "Il 15 ottobre sarà l'ultimo giorno di lavoro del nostro negozio. Chiudiamo. Sono più di una le ragioni di questa difficile scelta, tutte non banali. Il motivo principale è il mio precario stato di salute. Inoltre piazzetta Nilo, negli ultimi anni è diventata una realtà non tanto facile da vivere professionalmente per chi tende a vendere un prodotto diverso da una pizza o un cuoppo puzzolente di pesce scongelato male".

La parte finale del messaggio racchiude il grande problema del centro storico napoletano: è ormai diventato un'enorme friggitoria all'aperto. Come NapoliToday denuncia da anni, la turistificazione di massa e selvaggia, iniziata sotto l'amministrazione de Magistris e proseguita sotto quella Manfredi, ha stravolto il cuore della città. Le botteghe storiche, i macellai, i ferramenta, le salumerie, gli orologiai, hanno lasciato posto a pizzetterie, baretti, pasticcerie. Tutto a misura di turismo da quattro soldi.

Ormai, le chiusure di negozi ultradecennali non si contano più. Tattoo Records è solo l'ultimo esempio di una lunga lista. La libreria che fu di Tullio Pironti è un altro caso, così come Carpentieri, il negozio vintage di piazza Municipio rilevato da Old Wild West (che dopo quasi due anni non ha ancora aperto). Andando ancora indietro nel tempo, il Cinema Adriano fu sostituito da un supermercato. Tutto ciò avviene nell'insopportabile silenzio delle istituzioni. Il Comune di Napoli, nel 2023, ha varato una delibera con la quale, per tre anni, ha bloccato l'apertura di nuovi locali destinati al food e al beverage. Forse l'atto più coraggioso dell'Amministrazione Manfredi fino a oggi. Non è bastato.

Non è bastato perché le norme sono fatte per essere aggirate. E non è bastato perché a essere profondamente cambiata è la platea che vive il centro storico. Fino a 10 anni fa, residenti storici e studenti universitari erano i clienti di quelle botteghe che oggi sono scomparse. Il turista non necessità di chiodi, lampadine, pane, carne, pesce o dischi musicali. Il turista vuole mangiare, bere e spendere poco.

E' arrivato il momento che il sindaco Gaetano Manfredi dica a tutti noi che Napoli vuole. Una città senza cittadini, come Venezia e Firenze? Dove gli unici interlocutori sono imprenditori e commercianti e i residenti si trasferiscono in provincia? Oppure si vuole salvare quel poco che è ancora rimasto del retaggio culturale del centro antico? Non c'è altro tempo da perdere.

Il primo cittadino deve dircelo ora, senza giri di parole. Se si opta per la seconda ipotesi, e io prego che sia così, allora c'è da mettere mano a un provvedimento che limiti l'esistenza delle strutture ricettive nel centro antico. In questo modo si otterrebbero due benefici: Napoli non diventerebbe un parco giochi senz'anima e si potrebbero riqualificare aree della città che sono in prossimità del centro ma versano in condizioni di assoluto degrado. Penso alla zona Vasto-Arenaccia, abbandonata tra rifiuti, topi e strade devastate.

Molti penseranno che si tratta di una battaglia di retroguardia, nostalgica. E invece no. E' l'unica strada non solo per salvare non solo l'anima della città, ma anche il suo futuro turistico. Le bellezze di Napoli sono qui da secoli. Se c'è stato un boom turistico negli ultimi 10 anni lo si deve a due cose in particolare; in un mondo devastato dalla turistificazione di massa, il capoluogo partenopeo vince con la sua autenticità; e vince anche grazie a costi più bassi rispetto alle principali mete europee. Ma l'autenticità sta morendo, svenduta nel nome del mercato, e i prezzi stanno salendo. Quando i costi saranno simili a quelli di altre grandi città, una città come Napoli che soffre ancora di un'evidente carenza di servizi potrà ancora competere?

Le risposte, però, non devono arrivare solo dalle istituzioni. E' inutile dispiacersi a ogni chiusura di negozio se, poi, in quei negozi, non compriamo più. Se i napoletani avessero continuato a comprare dischi da Tattoo Records, invece che ordinarli on line, probabilmente non avrebbe chiuso. E' vero, comprare nelle piccole botteghe, qualsiasi sia il prodotto, è scomodo. Spesso anche non conveniente. Ma in questi tempi barbari assume un fortissimo valore politico. Un gesto politico di cui noi cittadini dobbiamo assumerci la responsabilità. Perché quando saranno rimasti solo centri commerciali, supermercati, friggitorie e negozi di souvenir, ci scopriremo molto più poveri.