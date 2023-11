Ponticelli Vi racconto la mia domenica d'inferno in un pronto soccorso La testimonianza di una giornata trascorsa all'Ospedale del mare per forti dolori addominali: le 8 ore di attesa, la mancanza di diagnosi, gli esami incompleti, la scelta di firmare le dimissioni

Quasi otto ore in un pronto soccorso senza avere una diagnosi, con esami incompleti e con la necessità, alla fine, di rivolgersi alla sanità privata. E' il risultato di una domenica d'inferno che nella giornata di ieri, 12 novembre, ho trascorso all'Ospedale del Mare di Napoli. Stavolta non si tratta di un racconto giornalistico bensì personale, perché in prima persona ho vissuto l'odissea di chi cerca assistenza nella sanità pubblica della Regione Campania e, in particolare, dell'Asl Napoli 1 Centro.

Nella tarda mattinata di ieri mi sono ritrovato a trasportare al pronto soccorso una persona a me cara: donna, 36 anni, che per convenzione chiameremo Giulia. Dalla notte precedente Giulia avvertiva forti dolori addominali, tanto da tenerla sveglia. Visto che gli antidolorifici non avevano fatto effetto, non è rimasta altra scelta che andare in ospedale. Siamo giunti all'Ospedale del Mare, territorio dell'Asl Napoli 1 Centro, poco dopo le ore 13.

Come riportato dal referto (foto 1), Giulia ha avuto accesso al Triage alle 13.58, circa 40 minuti dopo il nostro arrivo. Nonostante i forti dolori, che la costringevano a stare piegata su se stessa, è stata registrata come codice verde. Ci hanno annunciato che c'erano altre 5 persone davanti e che prima della visita non avrebbero potuto fare nulla.

Ci siamo seduti sulle sedie metalliche della sala d'attesa, speranzosi che con sole cinque persone prima di noi avremmo avuto presto accesso alle cure. Speranza vana. Per oltre due ore Giulia si è contorta sui sedili di ferro, in preda alle forti fitte addominali. Dopo aver insistito più volte, un infermiere le ha iniettato un forte antidolorifico, ma i dolori non sono diminuiti. Come dimostra il referto (foto 2) la presa in carico della paziente è avvenuta solo alle 16.09, tre ore dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Dopo una rapida visita, viene sottoposta a un'ecografia addominale e a un prelievo di sangue per le analisi. Le spiegano che per i risultati bisognerà attendere un paio d'ore. Ore che trascorreranno in piedi, in assenza di letti e posti a sedere, nella sala del codice verde del pronto soccorso. Ore in cui Giulia continuerà a sentirsi piegata a metà dai dolori.

Intorno alle 18, circa cinque ore dopo l'arrivo in pronto soccorso, arrivano i risultati. Dall'ecografia non esce nulla di significativo, ma l'esame potrebbe essere compromesso dalla massiccia presenza di aria nella fascia addominale. Servono altri esami, per esempio una tac, ma prima di poterla eseguire un medico dovrebbe visionare le analisi del sangue. Ma, spiegano alla paziente, al momento sono tutti impegnati con altri casi.

Così, alle 18.15, Giulia viene spedite in reparto per una visita ginecologica. Anche qui, non emerge nulla di rilevante e viene rispedita giù in pronto soccorso, dove il medico che l'ha presa in carico ci spiega che si avvicina la fine del suo turno e quindi lei è impegnata nel dimettere chi può tornare a casa, mentre del suo caso si occuperanno i colleghi del turno serale. Ci dicono che il prossimo passo è la tac.

Nel frattempo, l'emergenza dell'Ospedale del mare si affolla. Nel giro di poche ore i pazienti sono quadruplicati. E' il caos. Un membro del personale arriva in sala d'attesa e comincia a chiamare numeri come si fa nel banco salumeria di un supermercato. Mi avvicino a una guardia giurata per chiedere cosa stessero facendo. La risposta è agghiacciante: "Sono i numeri per far entrare i parenti dei degenti che sono qui da giorni o settimane".

Trascorrono altre due ore. Alle 20.25 (foto 3), oltre sette ore dopo il nostro arrivo, Giulia viene presa in carico dal medico del turno serale. Ancora nessuno ha visionato le analisi del sangue eseguite alle 16. La sentenza della dottoressa ci lascia di stucco: "Queste analisi sono troppo vecchie, per decidere se fare o no una tac dobbiamo rifarle, ma ci vorranno almeno tre ore perché dobbiamo smaltire altri pazienti". Quelle analisi erano diventate vecchie perché nessuno si era preso la briga di leggerle. Il quadro che ci si prospetta è il seguente: attendere mezzanotte circa per il nuovo prelievo, poi altre due ore per avere i risultati, nella speranza che un medico possa guardarli prima che diventino nuovamente 'vecchi' a attendere, eventualmente, per la tac che, ci assicurano, non sarà possibile fare prima della mattina dopo.

Dolorante, stanca ed esasperata, alle 20.36 (foto 3), dopo sette ore e mezza di pronto soccorso, Giulia decide di firmare le dimissioni e tornare a casa, senza avere una diagnosi né, tanto meno, una cura. La tac e altri accertamenti li farà in forma privata. E' questa la scelta davanti alla quale, nel 2023, la Sanità offerta da Regione Campania e Asl Napoli 1 ci pone: entrare nel girone infernale dei pronto soccorso, restandoci intere giornate in attesa che qualcuno si degni di occuparsi di noi, oppure mettere mano alla tasca e ricorrere ai centri privati. Chi non può permetterselo smette di curarsi in una regione che, nonostante le affermazioni di Vincenzo De Luca sulla Sanità d'eccellenza, tra le altre cose, ha il più alto tasso di mortalità evitabile d'Italia e il minor numero di medici di base per abitante.