Calcio, crisi Napoli: tutte le colpe del presidente (e non solo) Il tifo si divide sulle responsabilità del pessimo inizio di campionato degli azzurri, tra adii dolorosi e un mercato discutibile

Aurelio De Laurentiis (foto LaPresse)

Terza sconfitta consecutiva e sesto posto in classifica. Basta questo per certificare che il Napoli è in crisi. E, domani, la squadra di Mazzarri si gioca il fondamentale passaggio dei gironi di Champions nello scontro diretto con il Braga. La fronda dei critici è ogni giorno più numerosa. Secondo una fetta consistente del tifo napoletano, la maggior parte delle responsabilità, se non tutte, sarebbe nelle mani di Aurelio De Laurentiis. In questo blog non ho quasi mai parlato di calcio (eccezione fatta solo per la morte di Diego Armando Maradona), ma c'è un tale caos intorno alla squadra partenopea che forse potrebbe essere utile cercare di mettere ordine.

Errori societari

All'indomani dello scudetto abbiamo assistito ad un vero e proprio terremoto societario. Sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti hanno deciso di interrompere l'avventura napoletana. Il primo per abbracciare la causa juventina, il secondo per un presunto anno sabbatico interrotto quando è arrivata la chiamata della Nazionale. Aurelio De Laurentiis ha pensato di poter fare tutto da solo compiendo un clamoroso autogol.

Quello che appare fuori discussione è che il presidente abbia sofferto di un pizzico (magari anche un po' in più) di invidia perché i meriti dello scudetto sono stati attribuiti a tutti tranne che a lui. Tutti hanno elogiato la forza della squadra, tutti hanno elogiato l'operato di Giuntoli, capace di abbattere il monte ingaggi e ingaggiare campioni a basso costo come Kvara e Kim; in molti hanno anche osannato il lavoro di scouting di Micheli e Mantovani. Mentre al patron l'unico merito riconosciuto è stato quello di aver saputo scegliere le persone giuste. Troppo poco per una persona che ama essere al centro della scena.

Soltanto in questo modo si possono leggere le scelte di Mauro Meluso e Antonio Sinicropi nello staff societario. Il primo, il nuovo ds, è un onesto operatore di settore ma il cui curriculum, a 58 anni suonati, ha raggiunto il punto più alto allo Spezia, non proprio un top club. E' vero che Giuntoli, quando fu scelto, veniva dal modesto Carpi, ma la giovane età del dirigente faceva pensare a un futuro radioso.

Infatti, nessuna operazione di mercato, in entrata o in uscita, è stata attribuita a Meluso. Certamente non lo sono Natan e Lindstrom, entrambi segnalati dallo scouting partenopeo e presi da De Laurentiis in persona. La sensazione è che al patron servisse una figura di nessun ingombro solo per ottemperare al regolamento, che prevede la figura di un ds. Di Sinicropi , invece , oltre che essere il genero di De Laurentis, non si conoscono altre virtù. E non è neanche chiaro quale sia il suo ruolo nella pratica. In una città che ha bollato come raccomandato dal primo giorno il figlio di Carlo Ancelotti, la sua nomina non appare così lungimirante. A questo quadro si aggiunge la sostituzione alla guida del marketing di Alessandro Formisano con Valentina de Laurentiis, la figlia del presidente.

Se una delle critiche mosse al Napoli in questi anni era quello di non essersi dotato di una struttura societaria all'altezza, la scelta di AdL dopo dopo lo scudetto non è stata quella di potenziarla, bensì di renderla ancora più familiare e, purtroppo, inadeguata.

Errori di mercato

Scelte societarie che si sono tradotte in scelte di mercato poco comprensibili. A partire da quella dell'allenatore. De Laurentiis, ansioso di riprendersi la scena dopo un anno all'ombra del trittico Spalletti-squadra-Giuntoli, ha iniziato a spararne di grossissime, come il presunto casting di 40 tecnici tra i quali sarebbe spuntato il nome di Garcia. La realtà, pare, è che la panchina dei campioni d'Italia sia stata rifiutata da diversi tecnici e il francese sia rimasto l'unico percorribile, o come affermato da qualcuno il nome caldeggiato da amicizie romane non meglio identificate.

Senza un dirigente di spessore e con un allenatore da anni in Arabia e che avrebbe firmato cambiali in bianco pur di tornare nel calcio che conta, si è incappati nell'errore di aver evidentemente sopravvalutato la rosa. L'errore della mancata sostituzione di Kim sarebbe chiaro anche a un bimbo di 6 anni e non mi dilungherei sulla questione. Il campionato vinto per distacco ha fatto credere che il divario tra il Napoli e le altre compagini fosse incolmabile. Il campionato in corso, invece, ci ha raccontato una cosa diversa: questi giocatori sono forti, ma la rose poteva e doveva essere migliorata. Non lo dico certo io, lo dice la storia di questi calciatori.

Aguissa, Rahmani, Mario Rui, Lobotka, solo per citarne alcuni. Giocatori non più giovani, anzi maturi che hanno vissuto la loro stagione migliore nel 2022-23. In passato, invece, avevano mostrato buone qualità ma senza picchi e soprattutto con poca costanza. Un indizio che doveva portare a valutare l'eccezionalità dello scorso anno. In questa prima parte di stagione sono tornati normali, a tratti addirittura deludenti. La vittoria a mani basse, inoltre, ha mascherato qualche errore di composizione della rosa. La mancanza di un vice Lobotka, di un vice Kvara, gli equivoci di Demme, Gaetano, Zanoli e Zerbin. Calciatori considerati solo numericamente, ma mai realmente utilizzati.

Non solo questi errori non sono stati corretti, ma i buchi di rosa sono aumentati. Oggi, infatti, mancano anche le alternative ad Anguissa e Politano, perché Cajuste e Lindstrom si sono, per ora, rilevati del tutto inutili e inferiori ai tanto vituperati Ndombele e Lozano.

Errori del tifo

Al netto di tutto ciò, una parte delle responsabilità di questa atmosfera cupa credo sia da attribuire anche al tifo napoletano. Tifosi che davano per scontato che il Napoli avrebbe rivinto lo scudetto, senza tenere conto della storia. La storia racconta che negli ultimi 23 anni solo 3 squadre del Sud hanno vinto uno Scudetto: la Lazio (2000), la Roma (2001) e il Napoli. Nessuna di queste è riuscita a ripetersi. Non ci è riuscita la Roma di Totti, così come non ci è riuscita la Lazio costruita con i soldi illeciti da Cragnotti. E andando indietro nel tempo, non ci è riuscito neanche il Napoli di Maradona, che fece passare tre anni prima di rivincere il tricolore.

I tifosi dimenticano che il Napoli è da sempre periferia del mondo pallonaro. Solo due eventi hanno portato la società fuori dall'anonimato: l'acquisto di Maradona e la vittoria, grazie a Diego, della Coppa Uefa nel 1989. Per il resto, il pedigree europeo è inferiore a molte squadre. E non bisogna scomodare le grandi d'Europa, il Napoli è al di sotto per storia e prestigio anche di squadre di medio livello come il Siviglia (7 Coppe Uefa/Europa League), il Porto (due Coppe Intercontinentali, due Champions, due Coppe Uefa/Europa League, due Supercoppe europee), il Benfica (due Coppe Campioni) e tante altre.

La storia del Napoli racconta che la vittoria è un'eccezione e non la regola. Che da queste parti, al Sud, la vittoria è un exploit creativo che quasi mai corrisponde all'apertura di un ciclo. Quanto frequente sarà questa eccezione ce lo diranno i prossimi anni. Nell'attesa, sarebbe più utile tenere i piedi per terra.