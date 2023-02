Casaeputeca, l’arte e l’amore per la città

Un appuntamento diventato ormai settimanale per continuare a far vivere la bellezza della lingua e della canzone classica napoletana, grazie al napoletano Giancarlo Cattaneo, oggi speaker di Radio Montecarlo, e ad Anna Maria Bozza cantante, cantautrice e docente di canto, napoletanissima. Tutto è cominciato con le registrazioni di Cattaneo da Milano e della Bozza da Napoli. Lui ci mette la sua voce parlante e lei la sua voce cantata. Da subito, e sempre di più i riscontri sono copiosi e sorprendenti sul web, ma non solo in quanto i nostri sposano la tradizione in chiave contemporanea. Il patrimonio musicale a cui si ispirano è importante, vasto e sempre magico. L’obiettivo è far conoscere la musica, i compositori, le storie, le vicende umane che si sono vissute in un periodo molto lontano. Non esiste nessun altro luogo dove il processo di identificazione tra una città e la sua produzione poetico-musicale è così verace ed ha radici così profonde. Ad accompagnare i nostri c’è Silvestro Russo, chitarrista partenopeo che veste ogni proposta musicale tenendo fede al componimento originale. Addetto stampa la giornalista Laura Bufano, esperta di napoletanistica, appassionata di lingua e cultura napoletana. Attraverso le parole e la musica emergerà il fascino e la bellezza di Napoli ai quali non ci si abitua mai.

#Casaeputeca ci sorprenderà e appassionerà