Al San Ferdinando proseguono le iniziative per il 70° anniversario del Teatro di Eduardo

"Esistono luoghi in particolare in cui l’energia delle persone che li ha attraversati nel tempo vi resta imprigionata, impregnata nelle mura, donando a quegli spazi una particolare atmosfera intensa, rendendoli elettrici e carichi di suggestioni”. Questo è quanto descrive nella nota introduttiva alla rassegna l’attore e regista Antonello Cossia chiamato alla guida del ciclo di Visite guidate “in forma di performance” dal titolo SAN FERDINANDO, SETTANTA PUNTO E DA CAPO; l’iniziativa ormai ai nastri di partenza è promossa dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo a cura di Artèpolis e realizzata nell’ambito delle manifestazioni per i 70 anni della riapertura dello storico teatro appartenuto al grande drammaturgo avrà luogo a partire da sabato 2 marzo e fino a domenica 21 aprile, secondo un calendario di date che cadono di sabato e domenica, sempre alle 11.00, e di lunedì alle 18.00; lo scopo è quello di rendere la “visita” di maggiore fruibilità per quanti, spettatori, turisti e curiosi, desiderino “entrare” nel teatro simbolo della Città di Napoli che il grande Eduardo ricostruì dalle sue macerie per riaprirlo definitivamente nel gennaio del 1954. Un percorso inedito e originale, per conoscere il San Ferdinando lungo i suoi spazi, da quelli pubblici come il grande foyer, la mostra permanente del Museo dell’attore, la sala, il palcoscenico, ma anche il “sottopalco” ligneo originale, fino al “camerino” del grande Maestro. Un viaggio fisico e sensoriale che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori” performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo.

Guidati dal regista e attore Antonello Cossia, nei costumi di Roberta Mattera ci saranno gli attori: Pasquale Aprile, Clara Bocchino, Matteo De Luca, Antonio Elia, Francesca Fedeli, Serena Ma zzei. Costo del biglietto dieci euro per l’intero e 8 euro per il ridotto.