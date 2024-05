“Le voci di dentro” è la voce dei giovani del laboratorio teatrale detenuti al carcere di Nisida

Al Teatro San Ferdinando di Napoli si è da poco conclusa la presentazione del nuovo programma radiofonico “Le voci di dentro” ambientato nel carcere minorile di Nisida che sarà in onda da giovedi 24 maggio per sei puntate, fino al giorno 29 sul canale radiofonico Rai Radio 3 in seconda serata. La serie alla sua prima edizione è realizzata dalla compagnia Putéca Celidònia, co-prodotta dalla Fondazione Eduardo De Filippo e dal Teatro Nazionale di Napoli;

Il progetto è stato presentato anche al Quirinale, in anteprima il 13 maggio scorso alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermandone così l'alto valore sociale e culturale in linea con l'art. 27 della Costituzione sul principio di rieducazione della pena. La serie propone un viaggio sensoriale attraverso il racconto dei giovani detenuti che seguono il laboratorio teatrale che si tiene nell’istituto; quel laboratorio che fu fondato da Eduardo De Filippo e poi proseguito dal figlio Luca, e dal 2020 nelle mani della Compagnia Putéca Celidònia che formatasi alla scuola del Teatro di Napoli ha saputo dimostrare in più occasioni grande capacità di ascolto verso il labirintico fuori oltre al talento ed all’energia nell’utilizzo dei diversi linguaggi del teatro come ci dichiara Roberto Andò, Direttore del Teatro di Napoli.

“Nella serie prendono corpo i profili dei ragazzi che vivono in reclusione, emergono le loro difficoltà di relazione nate dalla durezza delle situazioni in cui sono cresciuti, ma viene esposto anche il difficile lavoro di chi si accosta a loro con l’idea di proporre un’esperienza comune, basata sullo scambio di idee, sulla costruzione di una scrittura collettiva o di un’esperienza di spettacolo, in una dinamica che metta in gioco la fantasia e l’immaginazione, e che nasca da un nuovo modo di entrare in rapporto con se stessi e con gli altri.”

Come dichiara Emanuele D’Errico drammaturgo e regista della serie. La soddisfazione e l’entusiasmo verso il progetto è trasversale; da Francesco Somma, direttore della Fondazione Eduardo de Filippo che ha co-prodotto la serie che definisce il progetto motivo di grande soddisfazione perché valorizza il senso che Eduardo e Luca de Filippo sostenevano circa la funzione sociale e formativa del teatro ad Annamaria Sapienza, referente scientifico del progetto e Presidente del Consiglio Didattico di Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Salerno che riconosce in questo progetto la capacità di inquadrare la figura di Eduardo De Filippo lontano da ogni oleografia, luoghi comuni e giudizi superficiali.

Le argomentazioni individuate, continua Annamaria Sapienza, sono risultate istanze universali e sono state sottoposte ai partecipanti al laboratorio sotto forma di stimoli; da questi è scaturita una personale elaborazione che si è poi tradotta in scrittura. "Le voci di dentro” è un lavoro radiofonico inedito che offre uno sguardo autentico e profondo sulla realtà del carcere minorile, dando voce ai suoi protagonisti e restituendo agli ascoltatori una riflessione profonda sul senso della pena e sul valore del teatro come strumento di crescita e di cambiamento.

“Un’elaborazione sonora, acustica e musicale di grande forza e originalità, che rende il racconto ancor più intenso, e coinvolgente” il commento di Antonio Audino, curatore de Il Teatro di Rai Radio3. Il progetto è stato fortemente sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, in collaborazione con Rai Radio3. I contenuti saranno poi riascoltabili e scaricabili in podcast sulla piattaforma RaiPlay Sound.