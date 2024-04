San Giovanni a Teduccio Corso San Giovanni a Teduccio, la strada sbagliata Traffico in tilt, a rischio l’incolumità degli automobilisti

La strada sbagliata…detto così sembrerebbe il titolo di un film neorealistico oppure l’epilogo distorto di una scelta di vita infelice; niente di tutto ciò, questa locuzione, avulsa da ogni doppio senso, fa riferimento proprio alla convinzione dei tanti cittadini che quotidianamente attraversano il Corso san Giovanni a Teduccio di Napoli dopo i recenti lavori di “adeguamento” della carreggiata. Proprio lui, il Corso San Giovanni a Teduccio, lunga bretella di collegamento tra il centro della città e la così detta zona orientale a ridosso dei comuni metropolitani di Portici e San Giorgio a Cremano; iconica strada che prende il nome dell’omonimo Quartiere meritevole di considerazione per storia e virtù ma troppo spesso agli onori della cronaca solo per fatti di dissoluta perversione; il quartiere dai mille volti; dapprima luogo di “villeggiatura” per la nobiltà Napoletana che né apprezzava le lunghe distese di sabbia vulcanica ideali per i “bagni di sole” poi la mutazione prima come area industriale ed oggi con la volontà di rinascere come punto di riferimento per la ricerca, la valorizzazione delle risorse e la riqualificazione del tessuto urbano.

Percorso unico solo nella struttura ma dallo spirito cangiante che, a differenza del cugino blasonato “quello del corso Vittorio Emanuele” muta più volte il proprio nome: via Marina, via Colombo, via Reggia di Portici, corso Garibaldi; ogni tratto ha assunto i nomignoli tipici della toponomastica popolare, quella fatta da chi vive in questi luoghi da sempre ( Ferdinando di Borbone docet ) : Sperone, ‘e ppallazzine, il ponte dei Francesi, ‘a parrocchia solo per citarne alcuni. La famosa arteria poco più stretta di una statale è zeppa di svincoli, attività commerciali ed aree abusate. Lungo essa anche il deposito di tram dell’ANM. Dopo anni di attesa e decenni di incuria finalmente si è intervenuti per “mettere ordine” da cui i notevoli lavori strutturali che hanno interessato il tratto che da Vigliena in prossimità della Croce Rossa giunge fino al quadrivio della rotonda detto dello Sperone; il nuovo percorso purtroppo però non ha offerto il risultato sperato; un percorso a ostacoli! questo il risultato di un progetto formulato e sviluppato da menti certamente valide, colpevoli di aver sottovalutato alcuni importanti dettagli della realtà autoctona. Ma veniamo al concreto, il primo tratto della lunga arteria veniva diviso, tramite una banchina sparti traffico di circa 30 centimetri in due carreggiate, di cui una, quella interna, destinata al transito dei soli mezzi pubblici, mentre l’altra, lato mare, a doppio senso di marcia e destinata in parte a stalli di parcheggio su ambo i lati. Il problema, che ricordiamolo nasce sempre dalla reiterazione delle cattive abitudini, è che sulla carreggiata in questione sviluppa un lungo tratto commerciale ricco di negozi e piccoli opifici che si susseguono in sequenza dove fornitori, clienti e lavoratori degli stessi tendono ad occupare la sede stradale con mezzi ed altri “elementi architettonici” di salvaguardia dello spazio; a ciò si aggiunge la sosta selvaggia di auto e mezzi pesanti anche in terza e quarta fila; né consegue che gli automobilisti più virtuosi e rispettosi delle regole nell’incanalarsi nel giusto senso quasi rischiano la vita dal momento in cui si ritrovano faccia e faccia con altri mezzi essendo costretti a percorrere il tratto occupando la carreggiata di senso opposto per evitare gli ostacoli. Colpa va data anche ad una segnaletica confusa e discutibile che produce scompiglio anche tra gli automobilisti più accorti. Cosa sarebbe opportuno fare? Forse apportare consone modifiche all’attuale dispositivo sarebbe cosa saggia visto che tra piste ciclabili-trappola, rotonde sparti-traffico che poco spartiscono e l’infinità di cantieri attualmente operativi il rischio per chi transita quei luoghi è dietro “al cordolo”.