Santa Lucia, fatti e misteri che si nascondono dietro ‘e case carute

Strada, ovvero infrastruttura percorribile da pedoni, veicoli e animali, questo almeno limitandoci ad una definizione propriamente concettuale, anche se, a mio discreto parere, troppo sterile e inappropriata; le strade sono qualcosa di più; esse rappresentano il limite spaziale di una comunità che esiste e vive; ognuna con costumi ed usanze proprie spesso assai differenti tra loro anche se distanti un palmo, dove gli “stranieri” si distinguono dagli “autoctoni” e mutevoli sono le regole sociali. Ogni strada ha la propria sceneggiatura, con fatti e aneddoti da raccontare o da ricordare, c’è sempre qualcosa, che so un’opera o una testimonianza che le contraddistingue mentre quella che vanta illustri natali li racconta ai più. Qui nella città di Parthenope ne sanno qualcosa gli abitanti dello storico borgo di Santa Lucia dove la Napoli borghese e quella popolare si uniscono contaminandosi a vicenda. Mi scuso fin d’ora se appaio profuso, ma prima di arrivare al concreto di ciò che voglio dire ci tengo raccontarvi una storiella che io stesso ho immaginato per introdurre il fattaccio; come disse Totò, e dopo tant’altri, ‘o fatto è chisto, statemi a sentire;

Immaginate due strade che conversano tra loro.

-La prima, elegante e ben ornata con fare materno chiede all’altra : “ qual è il tuo toponimo cara?”

-Questa, timidamente risponde: “Gentile Signora mi chiamo Serapide; e Lei?”

-L’altra, con fare arguto e supponente : “ Screanzata!! Lo sai che ad un’autorevole strada come me non si chiede mai il toponimo! Tutti ne han contezza”, ma poi con tono placido le risponde: “ Sono Via Santa Lucia, il mio toponimo discende dalla chiesa che si trova qui in punta e vanto solo natali illustri; il tuo invece da cosa discende mia cara?”

-La piccola Serapide risponde : “ esattamente non so, ma su questo sono stata fortunata gentile Lucia, ho saputo che mi sarei potuta chiamare Via d’ ‘e Case Carute, ma per fortuna poi qualcuno che mi vuol bene ha deciso di graziarmi; ad altre vie che conosco invece non è andata altrettanto bene; vedi mio cugino vico Paparelle, mio zio vico Scassacocchi, oppure tutta la famiglia dei vico Storto, per non parlare del mio pro zio il vico Salciccia!”

-Via Santa Lucia allora risponde: “Sei stata fortunata perché hai me al tuo fianco che l’ha impedito mia cara, altrimenti così ti saresti chiamata, via d’ ‘e Case Carute!”

-La giovane Serapide sempre più incuriosita chiese il motivo di ciò.

-Via Santa Lucia : “ La storia insegna che i nostri Toponimi spesso derivano dall’idea e dalla volontà del popolo, almeno come sancì l’allora Re Ferdinando I; un monumento, un fatto oppure una qualificata presenza è sempre venuta utile per nominarci, e tu mia cara ne hai. Ricordati che nel bel mezzo del tuo ventre ci sono i resti di quel rudere diroccato, quel che resta dell’antico palazzo distrutto dai bombardamenti del 1943. Simbolo di devastazione e sofferenza quei resti giacciono lì silenziosi dal 1943”.

Il presente fa sempre i conti con il passato, un passato che è ancora attuale! I giovani Luciani lo conoscono come il rudere di via Serapide, mentre per i boomer discesi da chi ne è stato testimone è il palazzo bombardato dagli Americani durante la seconda guerra. Il riferimento va su quel che resta dell’antico stabile in tufo e mattoni rossi che giace distrutto lungo via Serapide a ridosso delle scale del Pallonetto a Santa Lucia.

Lo stabile, di proprietà privata ignota, venne raso al suolo nel 1943 dagli anglo-americani durante uno degli oltre 200 bombardamenti aerei avvenuti in quell’annata. Ma il tempo passa e con essi anche le testimonianze si fanno sempre più opache; stando ad una prima analisi dello scheletro strutturale parrebbe che l’antico palazzo già fosse stato disabitato prima ancora che venisse raso al suolo, almeno per ciò che interessa gli ambienti del primo livello; a testimoniarlo i vani di accesso con architrave ad arco chiusi da spesse pareti in mattoni di tufo, un po' come successe durante il post terremoto per salvaguardare dalla depredazione e dallo sciacallaggio i luoghi a rischio come chiese e immobili di pregio, ma questa ovviamente è solo una delle ipotesi. Attualmente la struttura, tra l’altro pericolante, è nascosta da una folta vegetazione, solo che siamo ben lontani dal “cielo in una stanza” di Gino Paoli; le camere prive di pareti vengono utilizzate come discarica abusiva producendo un danno notevole alla sicurezza e alla salubrità dell’ambiente. Il Comune, nonostante l’assenza di titolarità e responsabilità è stato costretto più e più volte ad intervenire per salvaguardare l’incolumità pubblica. L’annosa questione del rudere di via Serapide è stata più volte dibattuta dagli organi politici locali, come nel 2012, quando il consiglio della Municipalità 1 presieduto allora da Fabio Chiosi chiedeva all’Assessorato della Legalità ed all’Avvocatura Comunale di avviare le procedure di acquisizione del rudere per trasformarlo in asilo pubblico. Quest’obiettivo si potrebbe raggiungere oggi; attraverso i fondi Europei messi a disposizione per il nuovo Programma Regionale di sviluppo; con essi si potrebbero mettere in piedi progetti per il recupero della struttura da destinare ad attività di indirizzo sociale; Mi scuso fin d’ora per questa rapsodia certamente imperfetta; Mercury e Beethowen si staranno rivoltando. Spero mi possiate perdonare, d’altronde come diceva Machiavelli, il fine giustifica i mezzi ed io ho usato questo affinché i residenti di via Serapide non si trovino un giorno, sulla propria carta d’identità, residente in via d ‘e Case Carute.