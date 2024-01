'Cantero' di ultima generazione abbandonato all’esterno dell'Università Cosa penserebbe un muratore del 3000?

"Qui ci troviamo nientepopodimeno che di fronte a Tom Wesselmann, dove dobbiamo toglierci tanto di cappello"; così ci avrebbe esortato il marchese Filiberto Bonajuto di Pontecagnano (mi raccomando, Bonajuto con la i lunga); proprio lui, l’iconico personaggio del film di Luciano De Crescenzo “Il Mistero di Bellavista” uscito nel 1984 che nulla di diverso avrebbe potuto auspicarci di fronte all’immagine grottesca e amara che studenti e addetti ai lavori del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli in forza alla sede di via Marina civico 33 stanno osservando da diversi giorni in quella che è la via di accesso principale al centro della Città. Che cosa? Verrebbe da chiedersi.

Niente, se non una coppia di c..ssi scardati! Pardon, pitali irrimediabilmente danneggiati, ed anche di scarsa qualità, che ornano ab illo tempore l’esterno della sede universitaria; la “maestosa opera”, che appena mezzo secolo fa sarebbe stata letta con un significato diverso, è sapientemente accompagnata da immondizie, carcasse di ciclomotori e monti di barattoli bruciati, cosa che, se non ci trovassimo a parlare di un serio caso di sciagura sociale parrebbe trovarci davvero alla mostra della Pop Art presentata alla villa Pignatelli dal grande Riccardo Pazzaglia nel iconico film della saga Decrescenziana; ma tutto questo non è un film, direbbe Gerardina Trovato, bensì solamente la punta dell’iceberg di una situazione ben più grave in cui la Città soggiace da troppi anni; una paranza fatta di degrado, inciviltà, sopraffazione e sottocultura che coinvolge ogni singolo quartiere a volte costringendo anche i più virtuosi ad abbassare la guardia per “difesa personale”. Purtroppo le azioni isolate delle forze dell’ordine e al tempo di qualche paladino della legalità non sono sufficienti ad agire su di una situazione tanto ramificata ed intrisa. Le azioni alto impatto servono solo se affiancate ad una massiccia missione di civilizzazione e diffusione di una cultura alla legalità, ma come scriveva Michael Ende “questa è un’altra storia e si dovrà raccontare un’altra volta”, frattanto potremmo chiederci: “che cosa penserà di aver trovato un muratore del tremila?”