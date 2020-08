19 agosto 1984: l'esordio di Maradona al San Paolo contro il River Plate

Domenica 19 agosto 1984 è una data da ricordare nella storia del Napoli.

Dopo la leggendaria presentazione dei primi giorni di luglio, Diego Armando Maradona scese per la prima volta in campo con la maglia azzurra a Fuorigrotta in un'amichevole precampionato con circa 80mila spettatori festanti sugli spalti.

Avversari gli argentini del River Plate del 'principe' Francescoli. Il match terminò 0-0. Nel corso del primo tempo fu anche annullato un gol al 'Pibe de Oro' per fallo di mano.