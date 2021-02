Quando il Napoli prestò Maradona al Granada

Corsi e ricorsi storici del calcio. Il Napoli incontrerà nei sedicesimi di finale di Europa League il Granada, squadra con la quale i destini del club partenopeo si erano incrociati in qualche modo 34 anni fa.

Nel 1987, infatti, gli azzurri girarono il cartellino di Lalo Maradona, fratello di Diego, in prestito agli spagnoli. L'accordo prevedeva che i tre fratelli Maradona, Diego, Hugo e Lalo, avrebbero giocato assieme un'amichevole con la maglia biancorossa. Ciò avenne nel novembre 1987, in occasione di una sosta del campionato di Serie A.

Il Napoli prestò per un'amichevole contro il Malmoe, allora allenato da Roy Hogdson, Diego e Hugo, che allora militava nell'Ascoli. I tre fratelli Maradona disputarono tutti insieme la partita e il 'Pibe de Oro' indossò per l'occasione la maglia numero 9, lasciando la 10 al fratello Lalo.

La partita, per la cronaca, terminò per 3-2 in favore del Granada con i gol di Lalo, ma soprattutto di Diego Armando Maradona, che mise a segno una splendida rete su calcio di punizione.