Addio all'infermiere Raffaele Maiello. Il dolore di amici e parenti

Si è spento ieri sera Raffaele Maiello, 42 anni, infermiere napoletano. Decine i messaggi di cordoglio sui social network, il suo profilo è stato preso d'assalto da amici e conoscenti che hanno voluto tributargli un saluto. Da quanto si apprende, Raffele sarebbe morto in ospedale in seguito a una malattia, ma per la privacy non sono noti i dettagli. Sul web messaggi di condoglianze alla famiglia, ma anche molte persone incredule di fronte alla scomparsa dell'infermiere, vista anche la giovane età.