L'appello del presidente dei Farmacisti: "Stop agli accaparramenti. Comprate solo se e quando necessario"

Con il dilagare della quinta ondata, è corsa all'accaparramento di farmaci: in testa c'è lo Zitromax, il farmaco previsto dal protocollo di cura più diffuso in caso di "sintomi sveri", a seguire i generici a base del suo principio attivo, l'Azitromicina, ma anche il Deltacortene e diversi cortisonici, compresi quelli per l'aerosol. E non manca chi fa scorta anche di ossigeno.

La conseguenza, inevitabile, è che gli scaffali delle farmacie già dalla scorsa settimana hanno iniziato a svuotarsi e i grossisti hanno cominciato ad avere difficoltà a fronteggiare in tempi rapidi una richiesta sempre più in aumento. In città si parla così sempre più insistentemente di allarme-farmaci anti-Covid.

Perché è inutile fare scorta di farmaci

"Fare scorta di farmaci è non solo una spesa inutile per chi non è malato - spiega a NapoliToday Enzo Santagada, presidente dell'Ordine dei Framacisti della Campania - ma anche dannoso perché vuol dire togliere la disponibilità di quei farmaci a chi ne ha bisogno davvero. Il nostro invito, quindi, è alla calma e anche alla ragionevolezza. Ci sono diversi generici adeguati alla cura da protocollo, ed è stato dato il via libera al primo antivirale".