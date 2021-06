Visite senologiche gratuite a Villa Betania: dove e come prenotare

Per incentivare la prevenzione del tumore al seno, l’Ospedale Evangelico Betania di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con CEF hanno dato vita alla campagna ‘AMATI’ con cui dal 26 maggio è possibile prenotare, in una delle tante farmacie campane aderenti all’iniziativa, una visita senologica gratuita, presso l’unità di senologia dell’Ospedale Evangelico Betania.

Amati

“Il progetto AMATI - spiega la Presidente della Fondazione Evangelica Betania, Cordelia Vitiello - nasce da una collaborazione multi-istituzionale tra l’Ospedale evangelico Betania, le farmacie socie e clienti CEF e l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Napoli Federico II per sensibilizzare la popolazione alle misure di prevenzione del tumore della mammella dopo un lungo periodo di sospensione dovuto al COVID-19. L’Ospedale Evangelico Betania ha una documentata esperienza nel trattamento del tumore mammario con oltre 500 interventi di cancro alla mammella effettuati nello scorso anno e l’attivazione già dal 2019, in collaborazione con l’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Napoli Federico II diretta dal Professore Sabino De Placido e nell’ambito della Rete Oncologica Campana, del Gruppo Multi-disciplinare Oncologico composto da più professionalità dedicate al trattamento della patologia mammaria. Tale approccio permette una presa in carico globale della paziente che viene accompagnata per tutto il percorso diagnostico e terapeutico”.

Prevenzione e pandemia

“Nonostante il miglioramento delle terapie, il tumore della mammella, purtroppo, continua ad essere la prima causa di morte per neoplasia nella popolazione femminile. La diagnosi precoce, pertanto, gioca ancora un ruolo fondamentale per aumentare in modo significativo la probabilità di cura in queste pazienti - sottolinea la Professoressa Grazia Arpino, oncologa presso l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Napoli Federico II e responsabile del Gruppo Multidisciplinare Oncologico interaziendale AOU Federico IIe Ospedale Evangelico Betania - La pandemia e la prolungata emergenza sanitaria hanno causato nell’ultimo anno e mezzo una drastica riduzione degli accessi ospedalieri ed ambulatoriali per visite senologiche, mammografie o ecografie mammarie e questo si sta traducendo in un importante aumento di tumori diagnosticati in una fase di crescita già avanzata. Gli effetti a lungo termine di tutte queste diagnosi tardive molto probabilmente comporteranno un ulteriore aumento della mortalità”.

Prenotare una visita senologica è più semplice, basta recarsi in una delle 28 farmacie campane aderenti all’iniziativa Amati e rilasciare i propri dati al farmacista, si verrà ricontattati dall’Ospedale Evangelico per fissare l’appuntamento.

L'elenco delle farmacie di Napoli e provincia che hanno aderito, con gli indirizzi