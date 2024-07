Sound light & Medicine: un Viaggio Multisensoriale nella Medicina

Quest'anno l'evento annuale dal titolo "SOUND LIGHT & FICTION: The Senses in Medicine" ideato da Fabio Perricone ha celebrato la sua quarta edizione, mantenendo fede al suo speciale approccio multidisciplinare. Focus del convegno il "Corso di Aggiornamento in andrologia endocrinologica e ginecologica", svoltosi il 2 e 3 luglio 2024 presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella splendida cornice di Villa Doria D'Angri a Posillipo. I responsabili scientifici Carlo Alviggi, Fabio Perricone e Rosario Pivonello hanno affrontato i temi della prevenzione e cura delle patologie riproduttive, sessuali, endocrine e neuroendocrine, con particolare attenzione alla gravidanza ed un focus sulla nutraceutica. Il Corso rientra nell'Educazione Continua (ECM) ed è stato rivolto a ginecologi, andrologi, urologi e specialisti di discipline correlate. I diversi ambiti sono stati trattati secondo "stagioni sensoriali", gusto, vista e olfatto nel primo giorno, udito e tatto nel secondo. Fra gli argomenti, gli effetti della nutraceutica sulla riproduzione, la relazione tra odori e fertilità, la dispercezione corporea legata ai disturbi alimentari, gli effetti della musica su ipotalamo e ipofisi durante la gestazione. Di particolare interesse le lezioni magistrali: Carlo Alviggi sui progressi della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), Alessandra Graziottin su “L’amore mamma-bambino, fra olfatto, carezze e ossitocina” e “Armonia interrotta: come la temperatura mette a rischio la fertilità” di Carlo Foresta e la successiva relazione sull’HPV nel maschio. Annamaria Colao, con “La dieta degli ormoni e la nuova prospettiva del benessere a tavola”, e Giovanni Corona, con “Testosterone e metabolismo: un dibattito lungo una vita”, hanno approfondito i temi della sessualità e dell’alimentazione. Tavole rotonde sulle tematiche sono state arricchite da interventi musicali, artistici e cinematografici, con particolare focus sugli scambi fra soma e psiche nell’ ambito della salute umana. La parte “fiction”, curata da Cinema Fiction, ha evidenziato la connessione tra fiction, social, stile di vita, prevenzione ed educazione alla sessualità nei giovani (e non solo). Ne hanno parlato invitati e relatori nell'ultima sessione dedicata alla "Medicina umana". L’evento si è concluso con l’assegnazione del "Premio Mediterraneo per la Ricerca e la Scienza" a Carlo Foresta, andrologo, endocrinologo e studioso dell’infertilità, già professore ordinario di endocrinologia presso la Scuola di Medicina di Padova e membro del Consiglio Superiore della Sanità. Il premio è stato consegnato da Michele Capasso, Segretario Generale degli Stati Uniti del Mondo. Questo riconoscimento viene assegnato a personalità del mondo politico, culturale e artistico che hanno contribuito a ridurre le tensioni e a valorizzare le differenze culturali e i valori condivisi. "SOUND LIGHT & MEDICINE". Si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti della medicina e un'occasione unica per approfondire conoscenze e creare nuove sinergie.

"Il convegno ha sottolineato l’approccio multidisciplinare nella medicina considerando la persona da un punto di vista olistico,attenzionando la componente psicologica che va sostenuta al pari di quella fisica con un dialogo fondato sull’empatia e l’ascolto attivo del paziente,fondamentale per il sostegno della persona,delle sue sfaccettature emotive.Sono state dispensate le buone prassi per un corretto stile di vita,necessario alla salute ed al funzionamento ottimale dell’apparato riproduttivo.Tanti sono stati i messaggi di prevenzione e di divulgazione delle tecniche in ambito di pma.Nella tavola rotonda a conclusione Le vie della procreazione sono infinite o quasi si è discusso di quanto ogni donna, ogni coppia impegnata in questo percorso di pma abbia bisogno di un medico preparato,ma soprattutto empatico,attento, umano, che agisca col cuore.L’intreccio tra medicina, cinema e musica ha sottolineato l’importanza terapeutica di queste arti responsabili del miglioramento del sistema immunitario e della risposta terapeutica.Da moderatrice mi sono arricchita umanamente e professionalmente e porterò queste nozioni nella mia attività di giornalista scientifica.Ringrazio il dott Fabio Perricone ,l’angelo con il camice bianco gli altri due responsabili scientifici Carlo Alviggi e Rosario Pivonello e tutti gli ospiti ed artisti intervenuti", spiega la giornalista Ilaria Mennozzo, moderatrice dell'incontro.