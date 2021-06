Floridiana: è record di vaccinazioni. Il punto mobile torna questo week end

Open day dalle 8 alle 20 per la fascia d'età 12-80 anni in Floridiana e anche negli hub vaccinali di Mostra d'Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino

Vero e proprio record di adesioni, lo scorso weekend, al punto mobile vaccinale allestito dall'Asl Napoli 1 in villa Floridiana. Oltre 3000, infatti, le persone vaccinate.

La grande partecipazione dei cittadini e l’efficace organizzazione sperimentata, hanno indotto la Direzione generale della ASL Napoli 1, in accordo con la Direzione regionale Musei Campania e la Municipalità Vomero Arenella, a proseguire la campagna vaccinale nella Villa Floridiana anche nel prossimo fine settimana.

Open day: quando e dove

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, la postazione mobile tornerà alla Villa Floridiana con un open day dalle 8 alle 20, che si svolgerà anche negli hub vaccinali di Mostra d'Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino.

Le nuove giornate di vaccinazione sono aperte ai residenti a Napoli dai 12 agli 80 anni che, inseriti sulla piattaforma dedicata (opendayvaccini.soresa.it), avranno ricevuto la convocazione.

Saranno mantenute tutte le disposizioni organizzative messe in campo con grande successo, a partire dai percorsi differenziati per facilitare l’accesso e la fruizione degli spazi ai vaccinandi, che accederanno esclusivamente da via Aniello Falcone, e ai visitatori che potranno accedere da via Cimarosa al parco e al Museo Duca di Martina, che anche in questo nuovo weekend dedicato alle vaccinazioni resterà regolarmente aperto al pubblico e potrà essere visitato gratuitamente da coloro che aderiranno all’open day.

Un’occasione per dare un nuovo, importante contributo alla campagna vaccinale e per avvicinarsi all’arte e alla natura in uno dei luoghi storici prediletti dai cittadini napoletani.