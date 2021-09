Vaccino anti-Covid: Open Day al Policlinico Federiciano per le donne incinte

Al Policlinico della Federico II questo venerdì, 17 settembre, open day vaccinale anti-COVID-19 per le donne in gravidanza. L'iniziativa in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita promossa dal Ministero della Salute, che per il 2021 è dedicata alle cure materne e neonatali. “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso” il claim della giornata.

Come si accede e qual è il vaccino che sarà somministrato

Le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 9.00 alle 16.00 al primo piano dell'edificio 15 di via Pansini,5.

Per accedere è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata giovedì 16 settembre, dalle ore 8.00 alle 15.00, al seguente link : https://opendayvaccini.soresa.it/.

Il vaccino somministrato è lo Spikevax, in precedenza COVID-19 Vaccine Moderna.

Durante la seduta vaccinale, saranno presenti medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia e medici specialisti in Allergologia ed Immunodeficienze.

Il dono di Lello Esposito

In vista della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, il Maestro Lello Esposito donerà all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II la scultura “Ab Ovo-Maternità”, nel corso di una cerimonia in programma giovedì 16 settembre, alle ore 12.00, presso l’atrio dell’edificio 9 (Ingresso Principale - Ostetricia e Ginecologia) cui prenderà parte anche l'assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini.