Due giorni di prevenzione e vaccini a Napoli: i dati dell'Asl Napoli 1

Grandissima affluenza ai box di medicina di prossimità attivati questo fine settimana dall'Asl Napoli 1 Centro e dedicati alla prevenzione e ai vaccini.

I dati

Area Veterinaria - Particolarmente indaffarata l'Area Veterinaria con 70 accessi per richiedere informazioni; 33 gli screening effettuati per sospetta leishmania, 6 gli esami parassitologici, 35 gli screening oncologici e 12 le iscrizioni all'Anagrafe canina.

Vaccini - 22 i vaccini inoculati a bimbi e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni; 3 le vaccinazioni antipneumococciche effettuate; 14 per antitetanica-diftotetano-pertosse; 1 anti papilloma virus; 6 contro l'Herpes zoster.

Consulti e screening - 116 i colloqui effettuati dai consultori; 40 i kit per l'esame del sangue occulto nelle feci consegnati; 71 le eco al seno ; 51 le mammografie; 157 gli esami dei nei per ricerca melanoma; 46 i pap test/HPV test effettuati. 400 gli accessi al box sicurezza in tavola