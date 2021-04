Mostra d'Oltremare: da martedì possibili anche 4mila inoculazioni al giorno

Record al Centro vaccinale della Mostra d'Oltremare, dove oggi erano in funzione contemporaneamente ben 27 box vaccinali per accogliere i 3mila pazienti fragili convocati per l'inoculazione.

Considerando che fino ad oggi i box vaccinali attivi erano 15, in pratica significa che i tempi di attesa per chi deve ricevere il vaccino sono dimezzati.

"E' solo una sperimentazione - spiega a NapoliToday il direttroe generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - stiamo misurando i tempi e siamo sicuri che da martedì potremo convocare 4mila persone al giorno".