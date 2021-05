Settimana della salute web: incontri gratuiti on line per i pazienti oncologici

Durerà fino a mercoledi 12 maggio la "Settimana della Salute Web" ideata ed organizzata dall'associazione Raggi di Sole presieduta da Lucia Lodi e impegnata nel supporto ai pazienti oncologici della Campania.

Sette giorni di attività, dunque, a supporto dei percorsi clinici, con la possibilità di incontri gratuiti on line per i pazienti in cura oncologica e i loro familiari. Un'iniziativa importante, come ha tenuto a sottolineare il prof. Ferdinando Riccardi, primario della divisione oncologica dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Tanti professionisti del benessere fisico, estetico, alimentare, legale e relazionale che hanno messo gratuitamente a disposizione il proprio talento. L'ultimo incontro in programma, in particolare, sarà con lo chef Alessandro Circiello ideatore del metodo "La salute vien mangiando" che illustrerà i comportamenti ai fornelli più corretti.

Il calendario degli incontri

Ecco il calendario delle prossime lezioni, che resteranno registrate e disponibili on line:

06/05 ore 18.30 "Consulenza Previdenziale" a cura di Paola Tiziana Tafuro - Patronato Acai Enas

07/O5 ore 18.30: " Gestione e Mantenimento dei Cateteri Venosi di Accesso per infusioni (Port e Picc) a cura del dott. Giuseppe Scaffidi

10/05 ore 18.30 "Make Up" A cura di Angela Longobardo de "Il Segreto di Venere"

11/05 ore 18.30 "Nutrizione e Benessere" a cura del dott. Emanuele Alfano (Nutrizionista)

12/05 ore 18.30 "Benessere in Cucina" a cura dello Chef Alessandro Circiello.

Per accedere basta cliccare sul link: https://us02web.zoom.us/j/83696595710?pwd=OU8rVUlSV2I4ZTZBM25JMVFHc2FMQT09