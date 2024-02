Tumore per tumore, dove curarsi. La classifica della rete ROPI

"Dove mi curo?" è una mappa che ha l'obiettivo di aiutare i pazienti ad orientarsi nella scelta dei centri di maggiore qualità per la terapia delle più diffuse patologie oncologiche. A realizzarla la Rete oncologica dei pazienti d'Italia - ROPI sulla base dei dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas.

L'importanza dei numeri

"Il modo più semplice e immediato per caratterizzare l’attività di chirurgia oncologica di un ospedale è rappresentarla attraverso i suoi “numeri” - chiarisce ROPI - ovvero i volumi di interventi effettuati in un anno" aggiungendo quindi che "in molte patologie le revisioni sistematiche della letteratura hanno confermato una associazione tra volumi di attività più alti e migliori esiti delle cure. Queste evidenze valgono anche per il trattamento chirurgico delle malattie oncologiche".

Per ciascuna patologia, i volumi-soglia di intervento sono stati individuati attraverso la comparazione della letteratura scientifica sugli esiti delle cure e le banche dati ufficiali.

Scorrendo la lista, impossibile non notare subito il forte divario tra le 3 aree geografiche del nostro Paese, con il Nord che persistentemente occupare i primi 3 posti e il Sud che a stento riesce a rientrare nella top ten.

La classifica ROPI

Tumore al seno

Soglia minima 150 interventi

IEO - Istituto Europeo di Oncologia di Milano, con 2635 interventi l'anno; Policlinico Gemelli di Roma, 1344; Irccs Istituto Clinico Humanitas, 879;

Tumore del polmone

Soglia minima: 50 interventi

Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, 572 interventi; IEO, 538; azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, 462.

Tra i primi dieci rientra l'ospedale Monaldi di Napoli (292).

Tumore dello stomaco

Soglia minima: 20 interventi

Gemelli, 142 interventi all'anno; Aou Verona Borgo Trento, 89; Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, 88

Tumore del colon

Gemelli, 505 interventi; Policlinico Sant'Orsola di Bologna, 288; Azienda ospedaliera universitaria Pisana, 248,

Tumore della prostata

Careggi, 726 interventi; IEO, 509; Casa di Cura Pederzoli di Verona, 473

tra i primi dieci l'Ospedale Generale Regionale Miulli di Bari, a quota 309.

Tumori cerebrali

Gemelli di Roma, 636 interventi; Molinette di Torino, 488; Ospedale di Borgo Trento di Verona, 393;