Tampone rapido: come farlo da soli, a casa, e senza fila

Il test per la diagnosi del Covid-19 è ormai entrato nell'uso comune. Ai primi sintomi influenzali, infatti, come ci si misura la temperatura per valutare eventuali rialzi febbrili, così ci si sottopone ad un controllo per il riscontro dell'eventuale presenza del virus SARS-Cov-2. E sono frequenti le file, lunghissime, davanti a farmacie e laboratori.

Il test-base per la prima valutazione di un eventuale contagio, tuttavia, può essere comodamente effettuato a casa, da soli.

Cosa è e come funziona il tampone rapido

Il tampone rapido fai da te è un test di tipo antigenico che rivela se, al momento dell'effettuazione, è in corso un'infezione da Covid-19.

Il test consente di individuare le proteine virali (antigeni) proprie del SARS-CoV-2 nel muco nasale o nella faringe.

Il tampone rapido rivela quindi la presenza di alcune componenti del virus e in particolare delle proteine Spike e Nucleocapside, che sono indicative dell'avvenuto contagio.

Rispetto a quello molecolare e all'antigenico su prelievo ematico, il tampone rapido è più semplice da effettuare, ha un prezzo decisamente più contenuto e richiede tempi inferiori per la risposta (in media circa 15 minuti). Di contro, se fatto male, dà numerosi falsi negativi.

Dopo quanto tempo da un contatto fare il test

Dopo un contatto con una persona positiva

nei primi due giorni il virus non è rilevabile;

dalle 48 alle 72 ore circa è rilevabile solo dai tamponi molecolari;

dalle 72 ore anche tramite test rapidi.

Dunque il test va fatto con intelligenza.

La scelta di tamponi offerta dal mercato è davvero ampia. Come per ogni acquisto, soprattutto, quando si tratta di prodotti che richiedono la scrupolosa osservanza di standards di fabbricazione e di conservazione, è bene acquistare unicamente confezioni a marchio CE che garantiscano il rispetto delle normative vigenti.

Dove acquistare i tamponi rapidi fai da te

I tamponi rapidi o antigenici fai da te possono essere acquistati innanzitutto, ovviamente, in farmacia ma anche nei supermercati e online, così da poterli ricevere a casa senza dover uscire e affrontare lunghe code e attese rischiando di diffondere il contagio oppure, al contrario, di aumentare le possibilità subirlo.

La nostra attenzione si è concentrata in particolare sul

Test AndLucky SARS-Covid-19 : certificato CE per la diagnosi delè un test antigenico rapido "fai da te" per la rilevazione qualitativa dell'antigene proteico del nucleocapside di SARS-CoV-2 in campioni nasali, orofaringei e nasofaringei.

Ogni test è composto da un rilevatore a bande e da un reagente: se il campione prelevato contiene l'antigene SARS-CoV-2, si coloreranno due bande: quella del controllo qualità indicata con la lettera C e quella del test vero e proprio. In caso di negatività si colorerà solo la banda del controllo qualità.

Attenzione: se la banda di controllo qualità C non si colora, il risultato del test non può considerarsi valido.

Come prelevare il materiale per il test rapido

Per una corretta effettuazione del test, la punta del tampone non deve mai essere toccata con le mani o poggiata su superfici non sterili.

Il produttore raccomanda che il dispositivo e la soluzione con reagente raggiungano la temperatura di 15-30°C prima di eseguire il test.

Il campione prelevato deve contenere quanto più materiale organico possibile:

- nel naso: la punta del tampone deve essere inserita fino a 2,5 cm dal bordo della narice: il tampone va quindi roteato 5 volte lungo la mucosa, all'interno della narice, per garantire una giusta raccolta di materiale organico. Per sicurezza, si consiglia di effettuare, con il medesimo tampone, la raccolta in entrambe le narici.

- in gola: il tampone va inserito fino alle tonsille e quindi strofinato delicatamente contro la mucosa della faringe e delle tonsille, su ambo i lati, senza toccare la lingua.

Quanto costa

Il Test Antigenico AndLucky SARS-Covid-19 è disponibile sul sito di ShopToday in confezione da 20 pezzi, al prezzo di 7,00€ per singolo test e con spedizione gratuita.

Come procedere

I campioni devono essere testati appena raccolti, il prima possibile:

Lasciare che il dispositivo e la soluzione con reagente raggiungano la temperatura di15-30°C prima di eseguire il test. Eliminare la parte superiore della bottiglina sigillata quindi aprirla. Porre la bottiglina in posizione verticale e lasciare che tutta la soluzione con reagente fluisca nel bulbo della provetta. Raccogliere il campione (vedi "Raccolta campione"). Posizionare il tampone sterile con il campione all'interno della provetta. Premere dall'esterno la testa del tampone contro la provetta mentre lo si rimuove quindi cercare di rilasciare più liquido possibile.

I consigli in più