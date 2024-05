13 giorni di blocco per un cyber-attacco, i centri Synlab hanno ripreso le attività

Un attacco cybercriminale ai danni dei sistemi informatici e telefonici nella prima mattina dello scorso 18 aprile aveva determinato il blocco delle attività di Synlab, leader nei servizi di diagnostica ed esami di laboratorio.

Le difese informatiche dell'azienda erano subito scattate e una task force di professionisti interni ed esterni, in collaborazione con le autorità competenti, ha consentito di riavviare in sicurezza i sistemi ormai pienamente a regime.

Synlab SDN comunica così la ripresa di tutte le attività di diagnostica per immagini, medicina nucleare e cardiologia, sia in regime di convenzione con il SSN, sia in forma privata nei seguenti Medical Center

via Francesco Crispi, 8 a Napoli

via Guantai Nuovi, 13/15/17 a Napoli

via Emanuele Gianturco, 113 a Napoli

via degli Oleandri, 38 a Sant’Antimo (Na)

corso Giuseppe Garibaldi, 186 Grumo Nevano (Na)

presso i quali sarà possibile effettuare anche le visite specialistiche.

Tutti i Punti Prelievo in Campania sono nuovamente attivi per l’accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio, sia in regime SSN, sia in forma privata.

Le prestazioni sono disponibili a libero accesso, senza necessità di prenotazione.

Nel dettaglio, l’elenco dei Punti Prelievo:

piazza Amedeo, 9 a Napoli

via Emanuele Gianturco, 113 a Napoli

via Guantai Nuovi, 13/15/17 a Napoli

Via Gaetano Capone, 31 a Maiori (Sa)

via Mangioni, 19 a Pagani (Sa)

viale Antonio Gramsci, 75 a Salerno (Sa)

via San Giorgio Vecchio, 104 a S. Giorgio a Cremano (Na)

piazza Vanvitelli, 24 a Napoli

via Umberto I a Cellole (Ce)

via degli Oleandri, 38 a Sant’Antimo (Na).

Per maggiori informazioni è possibile contattare i centri SYNLAB SDN tramite Whatsapp dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. A breve sarà riattivato anche il CUP telefonico per informazioni e prenotazioni.