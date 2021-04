Spalla, effettuato in Campania il primo impianto "bio-induttivo"

Per la prima volta in assoluto in Campania (e tra le primissime in Italia) all’Ospedale Evangelico Betania è stato eseguito un innovativo intervento di ricostruzione e rigenerazione dei tendini della cuffia dei rotatori mediante bio-impianto di collagene di tipo I.

L'operazione è stata effettuata su un paziente che presentava una lesione definita "severa" avvalendosi dell’utilizzo di device di ingegneria biomedica dai chirurghi Giacomo Negri, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia e dottore di Ricerca in Bio-Materiali e Francesco Tancredi.

Bio impianto

Il bio-impianto non solo consente di suturare il tendine, ma agisce anche da impalcatura bio-stimolatrice per la proliferazione e rigenerazione del tessuto tendineo. “Questo intervento riflette il lavoro e l’impegno dell’equipe ortopedica dell’Ospedale Evangelico Betania nell’utilizzo di materiali derivanti dall’ingegneria biomedica per la riparazione dei tessuti articolari ed extra-articolari delle principali articolazioni del corpo”, ha spiegato il dott. Giacomo Negri, aggiungendo: “È, infatti, pratica consolidata anche l’utilizzo di derivati quali il Platelet Rich Plasma (P.R.P.) nella cura delle malattie degenerative articolari e tendinee, e delle Cellule Mesenchimali Staminali per la cura dei ritardi di consolidazioni. A piccoli passi, ci si affaccia con speranza al futuro. Siamo una piccola unità”.