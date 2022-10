Cambio dell’ora: 5 sostanze naturali per alleviare stress e insonnia

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre sposteremo di un’ora indietro le lancette dell’orologio. Il passaggio dall’ora solare a quella legale è sempre un momento difficile perché può avere importanti effetti sul nostro stato psicofisico. “Il cambio d’ora - spiega a NapoliToday la dott.ssa Valeria Vitagliano - esperta in sostanze naturali - influenza il nostro ritmo sonno-veglia, creando disagi psicofisici di varia natura. Possono comparire disturbi del sonno soprattutto i primi giorni dopo il cambio e in chi ha già difficoltà ad addormentarsi. E dormire male, si sà, porta a sua volta ad essere stressati, irritabili e poco concentrati. Inoltre, le giornate che si accorciano portano a una minore esposizione al sole, condizione che impatta sull’umore ma anche sulla salute del corpo: meno luce del sole significa meno vitamina D, fondamentale per le ossa e non solo. Tuttavia, la natura ci mette a disposizione strumenti aiuti per poter affrontare al meglio questi effetti collaterali. Addentrandoci nel mondo vegetale, e scopriamo quali sostanze naturali possono alleviare stress e insonnia:

Magnesio: aiuta a fronteggiare efficacemente lo stress psicofisico, gli sbalzi di umore, nervosismo, irritabilità ma anche stanchezza e fastidi muscolari;

Melatonina: aiuta a regolare il ritmo sonno-veglia se si soffre di insonnia o si ha un sonno “disturbato”.

Piante adattogene (ovvero che potenziano i meccanismi di adattamento del corpo), come ad esempio:

Rhodiola rosea: utile in caso di stanchezza fisica e mentale e per favorire il normale tono dell’umore;

Eeuterococco: aiuta a fronteggiare periodi molto impegnativi, ad alzare le difese immunitarie, ad aumentare la resistenza durante i cambi di stagione e a migliorare il tono dell’umore;

Astragalo: stimola il sistema immunitario e rafforza le naturali difese dell’organismo, aiuta a combattere stanchezza, affaticamento, stress ed inoltre, ed è utile contro l’insonnia.

Per l'assunzione di queste sostanze è bene affidarsi sempre ad esperti di settore, gli unici a poter trovare con voi la soluzione più adatta alla vostra esigenza".