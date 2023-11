Negli occhi i sintomi precoci di molte malattie: come riconoscerli

Il nostro corpo cerca sempre di comunicare con noi attraverso diversi segnali che, nel caso specifico delle patologie, vengono detti "sintomi". Non è tuttavia solo il dolore in specifiche zone che fa suonare un campanello d'allarme. Anche i nostri occhi, infatti, come sanno bene gli oculisti, sono lo specchio di diverse malattie, anche gravi, che mostrano con alcuni inequivocabili segni rivelatori, spesso precoci come ad esempio vista offuscata o alterata, modifiche nel colore della sclera, arrossamenti, secchezza o movimenti involontari degli occhi.

I segnali degli occhi

Ecco le principali malattie che possono essere rilevate attraverso gli occhi:

Ipertensione arteriosa e/o problemi cardiovascolari: si riflettono sui vasi sanguigni che irrorano la retina di cui determinano in genere un restringimento, correlato a micro-emorragie (occhi iniettati di sangue)

Ipertiroidismo: tra o sintomi più diffusi di questa patologia c'è il rigonfiamento generale degli occhi o localizzato alle palpebre, che si arrossano

Problemi al fegato: tra i segnali più frequenti delle patologie epatiche o biliari c'è l'ittero che si verifica a causa dell'eccesso di bilirubina. L'accumulo di questa sostanza nell'organismo determina la colorazione giallognola non solo della pelle ma anche delle mucose ed è molto evidente per la sclera, cioè la cosiddetta "parte bianca" degli occhi che vira appunto al giallo.

Diabete: tra le complicanze più frequenti di questa patologia sistemica c'è la retinopatia che si manifesta con rigonfiamenti dei vasi sanguigni, emorragie nella retina o edema maculare.

Carenze nutrizionali: un apporto insufficiente di vitamina A può portare a secchezza oculare e cecità notturna; quello di vitamina B si associa spesso a bruciore e arrossamento; se a mancare è la vitamina C possono aversi emorragie retiniche; la carenza di vitamina D comporta vista offuscata; poca vitamina E può determinare cataratta. La carenza di globuli rossi, cioè l'anemia, determina il pallore della congiuntiva e dell'interno della palpebra inferiore unitamente ad occhiaie e problemi di vista in generale.

Problemi neurologici: movimenti involontari degli occhi, difficoltà visive, scarsa reattività della pupilla alle sollecitazioni luminose, emorragie o edema possono essere tutti segnali di un problema neurologico al pari di difficoltà nell'inseguimento visivo di immagini, cose o persone; dolore al movimento degli occhi o movimenti involontari; visione doppia o temporanea perdita della vista; alterazioni nella abituale percezione dei colori.

Chiaramente se attraverso gli occhi si dovessero riscontrare uno o più sintomi sarà indispensabile rivolgersi tempestivamente al proprio medico di fiducia.