Mal di testa, dolori muscolari, stanchezza: in tanti colpiti dalla sindrome da rientro

La post-vacation blues o sindrome da rientro è una condizione malessere sia fisico che psicologico che si scatena alla fine dell'estate. L'accorciarsi delle giornate, l'arrivo delle piogge e, soprattutto, il ritorno al lavoro e alla pressione di impegni e scadenze quotidiane per molti diventa infatti un momento di profonda crisi, accompagnato da ansia e stress.

I dati Istat rilevano che lo stress da rientro colpisce circa il 35% della popolazione, con maggiore incidenza tra i 25 e i 45 anni. In questo momento anche tanti napoletani stanno affrontando la 'post-vacation blues' che, se nella maggior parte dei casi si risolve in maniera spontanea nel giro di una settimana, in alcuni casi può scatenare problemi seri e duraturi legati ad ansia e depressione.

I sintomi della sindrome da rientro

Ecco quali sono i sintomi più comuni legati alla sindrome da rientro:

ansia,

insonnia e disturbi del sonno

irritabilità

nervosismo

spossatezza e affaticamento

difficoltà di concentrazione

mal di testa

dolori muscolari

disturbi della digestione

malinconia e/o tristezza fino alla depressione

sbalzi d’umore.

Come affrontare e combattere lo stress da rientro

La vacation blues comporta quindi un malessere psico-fisico generale, accompagnato dalla sensazione di essere fisicamente appesantiti e psicologicamente non pronti, sopraffatti.

Per contrastare la vacation blues

1) Inizia gradualmente: se possibile, rientra dalle vacanze alcuni giorni prima della fine delle ferie, concedendoti un periodo di assestamento, iniziando ad affrontare gli impegni a partire dai meno complessi e cercando di riprendere le attività lavorative con gradualità.

2) Prenditi cura del tuo corpo: ristabilisci il corretto ritmo sonno-veglia, che solitamente in vacanza è meno regolare, cercando di dormire bene e di più (qui puoi trovare la guida per stabilire una corretta "igiene del sonno"). Bevi molta acqua, riduci il consumo di caffeina e di alcolici e cerca di seguire un’alimentazione corretta e di integrare la tua dieta con zuccheri semplici e complessi, fondamentali per il cervello: ben vengano quindi, ma senza esagerare, i carboidrati semplici (come saccarosio, miele, confetture, frutta) e quelli complessi (come pane, pasta, riso e cereali).

3) Prenditi cura della tua mente: fa' sport o riprendi la tua attività fisica preferita. Il movimento, infatti, è un ottimo alleato per combattere lo stress, aumentare il buonumore e riposare meglio. Fai attività all'aria aperta, così da godere dei benefici della luce del sole, pratica regolarmente la mindfulness, e durante il lavoro concediti una pausa di almeno 15 minuti ogni due ore: aiuterà a riattivare la circolazione, riposare gli occhi e rilassare la mente. Dedica del tempo alla cura di te, ritagliando degli spazi per le piccole attività gratificanti, come un bagno rilassante, una passeggiata con gli amici e, finché il tempo lo consente, dedica il fine settimana al relax e alla famiglia come se le vacanze non fossero ancora finite, per ricaricarti e iniziare al meglio la nuova settimana.