Scompenso cardiaco: a Napoli visite gratuite

Lunedì, 18 ottobre, il camper dell’Associazione italiana scompensati cardiaci (AISC) farà tappa a Napoli, presso l’Istituto Antoniano dei Padri Rogazionisti, in viale dei Pini 53, a Napoli, dalle 12 alle 18.

Il camper sarà adibito ad ambulatorio e il personale medico e infermieristico a bordo effettuerà visite cardiologiche di controllo per identificare i fattori di rischio per lo scompenso cardiaco e, grazie al contributo della Fondazione italiana del rene (FIR), per la malattia renale cronica.

Sottovalutato e poco conosciuto, lo scompenso cardiaco costituisce la causa di ricovero più comune tra gli ultra 65enni e colpisce 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia. Ogni anno, inoltre, si registrano nuovi casi, con una incidenza di circa 20 malati ogni 1000 soggetti tra i 65 e i 69 anni.

L’iniziativa, realizzata da AISC con il patrocinio morale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, è partita il 28 settembre da piazza Montecitorio per far conoscere cos'è lo scompenso cardiaco, non sempre recepito come vera e propria patologia, e sensibilizzare sulla necessità di identificarne precocemente i sintomi e, soprattutto, la prevenzione, promuovendo l’adozione di un corretto stile di vita e un’appropriata aderenza terapeutica. Verrà, tra l'altro, distribuito materiale informativo e sarà fatta attività di prevenzione.

Le visite saranno eseguite dal personale della UOSD Scompenso Cardiaco e Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale Monaldi e l’equipe sarà composta dai medici Giuseppe Pacileo, Daniele Masarone e dalle infermiere Giuseppina Cacciuottolo e Giuseppina Tabasco.

All'appuntamento seguirà la III edizione del corso residenziale teorico-pratico sullo scompenso cardiaco che si terrà presso l’Ospedale Monaldi nei giorni 19 e 20 ottobre e vedrà la partecipazione di cardiologi provenienti da tutte le regioni di Italia.