Come prevenire problemi al cavo orale: sei consigli

Il cavo orale è un vero e proprio ecosistema, dove i vari elementi che lo compongono, sono in perfetto equilibrio tra loro. C’è da dire però, che questo equilibrio è, altresì fragile. Come fare per prevenire problemi al cavo orale?

Ecco di seguito, alcuni consigli utili affinché la nostra bocca sia in perfetta salute di Sergio Celentano, laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università Federico II di Napoli. Ha lavorato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona a Salerno e presso il reparto di Conservativa ed Endodonzia, dell'Università Luigi Vanvitelli a Napoli. Attualmente è responsabile di tutte le procedure odontoiatriche, presso lo studio dentistico SGL Dental, sito a Itri.

1 – Avere una corretta alimentazione: un’alimentazione equilibrata e corretta, previene la formazione di carie.

2 – Una corretta igiene orale, è fondamentale per un cavo orale in ottime condizioni. È consigliare lavare i denti, almeno 3 volte al giorno, utilizzando anche un collutorio a basse dosi di clorexidina.

3 – Le visite periodiche dallo specialista almeno una volta ogni sei mesi vi consentirà di tenere sotto controllo, lo stato di salute della vostra bocca.

4 – È assolutamente utile cambiare lo spazzolino da denti, ogni 3/4 mesi scegliendo uno spazzolino a setole morbide. In questo modo, si prevengono infezioni del cavo orale; inoltre dopo un tale periodo, le setole dello spazzolino si sfibrano, non permettendo l’ottimale detersione dei vostri denti.

5 – Durante lo spazzolamento, il movimento deve essere delicato. Spazzolare in modo irruento, creerà solo problemi alla gengiva, provocando la sua retrazione e/o lesioni allo smalto dentario, con conseguenze come la ipersensibilità o a problemi più gravi.

6 – Ultimo consiglio ma non meno importante, è quello di affidarsi a professionisti del settore, che con la loro esperienza e la continua formazione nel proprio campo, sapranno trovare la migliore soluzione, per i vostri problemi.